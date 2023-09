Pararowing, il genovese Gian Filippo Mirabile conquista il titolo di vicecampione del mondo a Belgrado

Genova. Medaglia d’argento per il genovese Gian Filippo Mirabile ai mondiali assoluti di Pararowing a Belgrado in Serbia. L’atleta della S.S. Murcarolo è arrivato secondo nel PR2 singolo maschile dietro all’atleta olandese Cornelis De Koning. Terzo posto per la Germania con Paul Umbach.

Nel campo di regata Ada Ciganlija, De Koning è andato subito in fuga, seguito da Mirabile che ha tentato di rimanere incollato all’imbarcazione orange. Ai 500 metri prima piazza per l’Olanda con l’imbarcazione azzurra in ritardo di 3″40. Poi i due equipaggi hanno fatto il vuoto. L’andamento non cambia con il distacco tra i primi due, che certifica l’oro per l’Olanda e l’argento per l’Italia, dietro è bagarre tra Germania, Argentina e Spagna. Alla fine a spuntarla è l’atleta tedesco Umbach, che si prende il bronzo.

“Purtroppo il campo di gara era molto ventoso, non consono alle mie attitudini, ma non posso recriminare nulla, ho dato il massimo – è stato il commento di Mirabile a fine gara – Ancora una volta ho conquistato il titolo di vicecampione del mondo. Ora l’obiettivo è centrare la qualificazione olimpica. Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicini: il mio allenatore Stefano Melegari, tutto lo staff della nazionale italiana di canottaggio, il presidente della Murcarolo e tutti i miei compagni di società che mi sostengono e aiutano sempre”.

Felicità per il risultato è espressa dal vicepresidente del Comitato Paralimpico della Liguria, Dario Della Gatta: “Ancora una volta una grande prestazione da parte di Gian Filippo che si conferma tra i migliori della specialità in campo internazionale. È la dimostrazione che il nostro movimento continua a ottenere risultati di livello e spinge a puntare sempre più in alto anche in vista delle Paralimpiadi di Parigi dell’anno prossimo”.