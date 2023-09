Panico sul treno: uomo aggredisce e ferisce tre persone. Denunciato per interruzione di pubblico servizio

Genova. Questa mattina su un treno intercity in viaggio verso Genova e partito da La Spezia, all’altezza delle Cinque Terra, un uomo ha dato in escandescenza in maniera violenta contro un operatore di bordo e in seguito contro due passeggeri intervenuti in suo soccorso.

Secondo le ricostruzioni fatte dai testimoni oculari e raccolte dai carabinieri – come riportato dall’Ansa – l’uomo, di origini tunisine, avrebbe aggredito il lavoratore senza un apparente motivo, scatenando il panico a bordo.