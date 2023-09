Pallanuoto, torna il 19° Trofeo Panarello-Torneo del Mare firmato Sportiva Sturla

Genova. Ritorna sabato e domenica prossimi l’appuntamento con il 19° Trofeo Panarello-Torneo del Mare a cura della Sportiva Sturla e con il sostegno del Municipio Levante. Dal luglio 2004, anno di Genova capitale europea della Cultura e della prima edizione, a oggi non cambia il principale motivo che spinge gli organizzatori a curare, con competenza e passione, tutti i dettagli dell’evento: la voglia di riportare la Pallanuoto alle origini. L’evento, oltre che da Panarello, è sostenuto da Tre Più, Cellini, Ai Troeggi, Carrozzeria 2000, Maruzzella, Pastificio Alta Valle Scrivia e Latte Tigullio.

Un torneo dedicato ai giovani con una massiccia partecipazione di squadre. Domenica gli Under 10 di Sportiva Sturla, Rari Nantes Sori e Rapallo Nuoto si confronteranno nella piscina sociale biancoverde, sabato e domenica le sfide in mare coinvolgeranno gli Under 12 di Sportiva Sturla, Rari Nantes Sori, Andrea Doria, GS Aragno, Rari Nantes Camogli, Sporting Club Quinto, Rapallo Nuoto e Chiavari Nuoto insieme agli Under 14 di Sportiva Sturla, Sporting Club Quinto, Chiavari Nuoto, Pro Recco e GS Aragno.

Una stagione di forte impegno della Sportiva Sturla dedicata alle categorie giovanili con l’impegno nella promozione di Scuola Pallanuoto, Under 12 e Under 14. “Desideriamo valorizzare al massimo le nuove leve e portarle alle categorie superiori – afferma il presidente Giorgio Conte – L’obiettivo è infatti quello di tornare ad avere un vivaio di atleti da cui attingere per formare la futura prima squadra targata Sturla al 100%”.

Un rinnovamento coinciso con il ritorno di Franco Falcone come Direttore Sportivo, fortemente voluto dal presidente Conte. Falcone è stato per più di vent’anni, sino all’estate 2017, responsabile del settore pallanuoto a Sturla e sotto la sua guida molti ragazzi hanno raggiunto prestigiosi traguardi giocando in squadre di primo livello. Il Trofeo Panarello sarà l’occasione per presentare ufficialmente Franco Falcone, ideatore della manifestazione nel 2004 insieme a Lorenzo Ferrari e Massimo Chiabrera. Al termine della premiazione delle squadre, ci sarà il taglio della classica torta Panarello e, a seguire, una cena con prodotti tipici del territorio offerti dagli sponsor.