Pallanuoto, Coppa Italia: Quinto e Camogli escono di scena

Camogli. Sono Rari Nantes Savona, prima con 12 punti, e Pallanuoto Trieste, seconda con 7 punti, le due squadre che hanno superato il girone A, andato in scena a Camogli, qualificandosi così per la final eight di Coppa Italia.

Escono di scena la De Akker Team, con 7 punti ma differenza reti peggiore rispetto ai giuliani (+9 contro 0), Quinto con 3 punti e Rari Nantes Camogli con 0.

Vediamo tutti i tabellini degli incontri giocati nella tre giorni di partite alla Giuva Baldini.

1^ giornata – venerdì 15 settembre

Quinto-RN Savona 5-15

SC Quinto: Massaro 1, Gambacciani 1, Di Somma, Villa, Molina Rios 1, Ravina, Fracas, Nora 1, Figari, Panerai 1 (rig.), Cavano, Gambacciani, Spoli, Massa. All. Bittarello

RN Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev, Figlioli 6, Vavic 3, Rizzo 1, Urbinati, Bruni, Campopiano 1, Guidi 1, Durdic 1, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Angelini

Arbitri: Colombo e Carmigniani

Note: parziali 0-4, 0-4, 2-4, 3-3. Usciti per limite di falli nel terzo tempo Urbinati (S), Ravina (Q); nel quarto tempo Massa (Q) e Patchaliev (S). Superiorità numeriche: Quinto 3/11 + un rigore realizzato da Panerai, Savona 9/15+ 2 rigori falliti da Erdelyi entrambi parati da Massaro.

RN Camogli-Pallanuoto Trieste 5-16

Camogli: Rossi, A. Beggiato 2 (1 rig), Gandini, Mangiante, Boggiano, Putt 1, Tabbiani 1 (rig), Scardino, Bianco, Barabino, Kovacevic, Skiljc 1, Ruiggieri. All. Temellini

Trieste: Oliva, Podgornik 1, Petronio 2, Buljubasic 1, Vrlic 1 (rig), Valentino, Dasic 2, Liprandi 2, Razzi 2, Marziali 2, Bini, Mladossich 3, Caruso. All. Bettini.

Arbitri:

Note: parziali 1-6, 2-2, 0-6, 2-2. Superiorità numeriche: Camogli 0/3 + 2 rigori, Trieste 3/8 + un rigore. Nessuno uscito per limite di falli.

2^ giornata – sabato 16 settembre

Pallanuoto Trieste-SC Quinto 14-10

Pallanuoto Trieste: Oliva. Podgornik 2, Petronio, Buljubasic, Vrlic,Valentino, Dasic 2 (1 rig.), Mezzarobba, Razzi 2 (1 rig.), Luca 2, Bini 3, Mladossich 3, Caruso. All. Bettini

SC Quinto: Massaro, N. Gambacciani, Di Somma 1,Villa, Molina, Ravina, Fracas 1, Ferrando, Figari 1, Panerai 5 (2 rig.), Cavano 1, J. Gambacciani 1, Spoli, Massa. All. Bittarello

Arbitri: Schiavo e Navarra

Note: parziali 2-2, 4-2, 4-3, 4-3. Usciti per limite di falli Massa (Q) nel quarto tempo e Petronio (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Trieste 6/10 + 3 rigori e Quinto 4/12 +

RN Savona-De Akker Team 17-10

RN Savona: Nicosia, Rocchi 3, Patchaliev 1, Figlioli 4, Vavic 2, Rizzo 3, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Guidi, Durdic, Erdelyi 1, Da Rold, Bragantini. All. Angelini

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio 1, Marchetti 3, Agulma De Freitas 2, Grossi 1, Steven 3, Milakovic, Alfonso, Luongo, Cocchi, De Simon 1, Pederielli. All. Mistrangelo

Arbitri: Nicolosi e Carmignani

Note: parziali 3-1, 4-1, 5-3, 5-5. Usciti per Durdic (S) e De Simon (D) nel quarto tempo. Savona 6/11 + 2 rigori e De Akker 5/15.

3^ giornata – sabato 16 settembre

RN Savona-Pallanuoto Trieste 14-8

RN Savona: Nicosia, Rocchi, Patchaliev, Figlioli 2, Vavic, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano 3, Guidi 3, Durdic 1, Erdelyi 2, Da Rold, Cora. All. Angelini

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic 1, Valentino, Dasic 1, Liprandi, Razzi 2, Marziali 1, Bini 1, Mladossich 2, Caruso. All. Bettini

Arbitri: L. Bianco e Colombo

Note: parziali 5-1, 4-2, 3-2, 2-3. Usciti per limite di falli Mladossich (T) nel terzo tempo, Bruni (S) e Valentino (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Savona 6/11 + un rigore e Trieste 6/13. Espulso per proteste Bini (T) nel quarto tempo.

De Akker Team-RN Camogli 16-10

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio 2, Agluma De Freitas, Grossi 1, Steven 3, Milakovic 1, Alfonso, S. Luongo 9 (1 rig), Cocchi, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo

RN Camogli: Rossi, Beggiato 2 (1 rig), Gandini, Mangiante 1, Boggiano 2, Putt, Tabbiani 1, Scardino, Bianco, Banabino 1, Kovacevic 1, Skiljc 2, Ruggieri. All. Temellini

Arbitri: Nicolosi e Navarra

Note: parziali 3-1, 5-1, 4-4, 4-4. Superiorità numeriche: De Akker 8/12 + 2 rigori di cui uno fallito da De Simon nel primo tempo e Camogli 5/9 + 2 rigori di cui uno fallito da Kovacevic nel terzo tempo. Usciti per limite di falli Putt, Tabbiani e Kovacevic (C) nel quarto tempo. Espulsi per proteste Scardino (C) e Steven (DA) nel quarto tempo.

4^ giornata – domenica 17 settembre

Pallanuoto Trieste-De Akker Team 14-14

Pallanuoto Trieste: Oliva, Podgornik, Petronio, Buljubasic, Vrlic, Dasic, Liprandi, Razzi, Marziali, Bini, Mladossich, Caruso. All. Bettini

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio, Agulha, Grossi, Steven, Milakovic, Alfonso, S. Luongo, Cocchi, De Simon, Pedrielli. All. Mistrangelo

Arbitri: Navarra e Carmignani

Note: 6-3, 3-3, 2-3, 3-5. Usciti per limite di falli Marziali (T), Podgornik (T) e Petronio (T) nel quarto tempo. Trieste 3/8 + 6 rigori e De Akker 6/16.

SC Quinto-RN Camogli 17-5

SC Quinto: Massaro, N. Gambacciani 3, Di Somma 1, Villa, Molina, Ravina, Fracas, Ferrando 1, Figari 1, Panerai 4, Cavano 3, J. Gambacciani 2, Spoli, Massa. All. Bittarello

RN Camogli: Rossi, Beggiato, Gandini, Mangiante, Boggiano, Putt, Tabbiani, Scardino, Bianco 1, Banabino 1, Kovacevic, Skljc 2, Ruggieri. All. Temellini

Arbitri: Nicolosi e Schiavo

Note: parziali 6-2, 3-2, 5-0, 3-1. Nessun giocatore uscito per limite di falli.

5^ giornata – domenica 17 settembre

De Akker Team-SC Quinto 12-11

De Akker Team: Santini, Mengoli, Puccio 2, Agulha 1, Grossi 1, Steven 2 (1 rig), Milakovic 2, Alfonso, S. Luongo 4 (1 rig), Cocchi, De Simon, Pederielli. All. Mistrangelo

SC Quinto: Massaro, N. Gambacciani 1, Di Somma 4, Villa 1, Molina, Ravina 1, Fracas 1, Ferrando, Figari, Panerai, Cavano 3 (2 rig), J. Gambacciani, Spoli, Massa. All. Bittarello

Arbitri: Nicolosi e L. Bianco

Note: parziali 3-3, 1-1, 5-3, 3-4. Uscito per limite di falli De Simon (DA) nel quarto tempo.

RN Camogli-RN Savona 9-19

RN Camogli: Rossi, Beggiato 2 (1 rig), Gandini 1, Mangiante, Boggiano 2, Putt, Tabbiani 3, Scardino, Bianco 1, Barabino, Kovacevic, Skljc, Ruggieri. All. Temellini

RN Savona: Nicosia, Rocchi 3, Patchaliev 1, Figlioli 2 (1 rig), Vavic, Rizzo 3 (1 rig), Urbinati, Bruni 2, Campopiano 2, Guidi 1, Durdic 2, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini 1. All. Angelini

Arbitri: Colombo e Navarra

Note: parziali 3-5, 2-3, 1-5, 3-6. Usciti per limite di falli Barabino e Kovacevic (C) nel terzo, Urbinati (S) e Mangiante (C) nel quarto tempo. Espulso nel secondo tempo Putt (C).