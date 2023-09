Pallanuoto, Camogli e Chiavari vincono il Trofeo Panarello di Sturla

Genova. Sono Rari Nantes Camogli (Under 12) e Chiavari Nuoto (Under 14) a festeggiare al termine della diciannovesima edizione del Trofeo Panarello-Torneo del Mare, appuntamento a cura della Sportiva Sturla con il patrocinio di Regione, Comune e Municipio Levante, il sostegno di Panarello e il contributo di Maruzzella, Tre Più assicurazioni, Caffè Cellini, Alta Vallescrivia, Bar ai Troeggi, Latte Tigullio, Pesto di Pra, Coop Liguria, Carrozzeria 2000.

Due giornate di festa per gli oltre 220 iscritti appartenenti a Sturla, Chiavari, Aragno, Quinto, Sori, Rapallo, Andrea Doria e Camogli per gli Under 12, Sturla, Recco, Quinto, Aragno e Chiavari per gli Under 14, Rapallo, Sori e Sturla per gli Under 10.

Alla premiazione sono intervenute numerose autorità: dagli assessori regionale e comunale allo sport, Simona Ferro e Alessandra Bianchi, all’assessore comunale all’ambiente Matteo Campora passando per i consiglieri comunali Nicholas Gandolfo e Laura Gaggero, per i consiglieri municipali Tiziana Ravano e Antonella Benvenuti. A loro i ringraziamenti del presidente Giorgio Conte e di tutto il Consiglio Direttivo della Sportiva Sturla.

“Questo connubio con i giovani ci fa estremamente piacere e vogliamo portarlo avanti – afferma Carlo Bindella del CDA della Panarello – Siamo partiti 19 anni fa con Genova capitale europea della Cultura e in occasione della ventesima edizione sarà capitale dello Sport: gli investimenti di Panarello sono funzionali a un’azienda del 2030 con numerosi investimenti”.