Pallacanestro Sestri, vittoria nell’ultimo test precampionato

Genova. Nella serata di ieri al PalaFigoi è andato in scena l’ultimo scrimmage per la Pallacanestro Sestri in vista del campionato di Serie B Interregionale, al via da domenica prossima. Seagulls che, dopo i test contro Basket Club Serravalle, Spezia Basket Club e Derthona Basket Lab, hanno superato per 87-55 la Pallacanestro Vado, pronta ad affrontare la Serie C unica piemontese.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei Seagulls: “Con questa gara chiudiamo un ciclo di preparazione al campionato di quattro settimane. Ora ci aspetta la settimana tipo di lavoro. Abbiamo lavorato molto, commettendo errori, necessari a migliorarci, e mostrando anche tante cose buone. Tra una settimana inizia il campionato, siamo curiosi e affascinati dalla sfida che ci aspetta. Invito tutti i genovesi appassionati di pallacanestro a venire domenica 1 ottobre alle 18 al PalaFigoi per l’esordio contro Arezzo. Vogliamo stupire e creare entusiasmo attorno a questo progetto ed abbiamo bisogno del calore del pubblico”.