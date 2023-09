Pallacanestro Sestri, successo sul Derthona in amichevole

Genova. Continua la preparazione della Pallacanestro Sestri al campionato di Serie B Interregionale. Seagulls che, dopo i test contro Basket Club Serravalle e Spezia Basket Club, hanno affrontato nella serata di ieri il Derthona Basket Lab. Compagine, quella piemontese, prossima anch’essa all’esordio in Serie B e superata per 64-58 tra le mura amiche della Tea Benedetti.

Questo il commento di Francesco Guida, coach dei Seagulls: “La partita ci ha fornito interessanti spunti di riflessione e ha mostrato dei progressi rispetto alle precedenti amichevoli. In più abbiamo vinto e questo dà fiducia in vista dell’ormai imminente inizio di campionato. Difensivamente soprattutto abbiamo fatto una prestazione solida. Offensivamente possiamo far meglio, non esprimiamo ancora il nostro massimo potenziale, dobbiamo avere maggiore continuità all’interno della gara, sarà compito mio, dello staff e dei ragazzi trovare la chiave per migliorare sotto questo aspetto”.