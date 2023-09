Palazzo Tursi, i geometri premiano i progetti dei ragazzi delle scuole medie

Genova. Il Collegio provinciale geometri e geometri laureati di Genova, unitamente a Unpli comitato provinciale di Genova, Parco dell’Antola e Consulta femminile con il patrocinio del Comune di Genova e della città Metropolitana, hanno premiato a Palazzo Tursi i giovani e i loro progetti creativi.

“La storia che si lega alla storia di un territorio è parte stessa della nostra crescita che cambia e si modifica nel corso degli anni. Stimolare la creatività dei ragazzi che hanno partecipato a questa manifestazione giunta alla sua 14 a edizione è sempre un’avventura coinvolgente”, commenta il presidente del Collegio di Genova, Geometra Paolo Ghigliotti.

I premiati:

PRIMA CLASSIFICATA – CLASSE 2^ A – ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LOMELLINI

Aver scelto un luogo storico culto vicino al territorio, quale Villa Musso Piantelli, bene negli anni trascurato e dismesso, pensandone una trasformazione in un museo immersivo che racconti la storia del nostro quartiere, della Villa, dello stadio e della nascita del calcio in Italia, proposta affascinante e facilmente realizzabile, dando capacità di sintesi e fantasia non comuni. I ragazzi e le ragazze, insieme ai loro insegnati, hanno sviluppato un progetto ampio dimostrando attenzione verso il territorio a loro vicino, sensibilità nelle scelte progettuali e idee concrete ed applicabili in armonia con il contesto scelto.

PREMIO ORIGINALITA’ – CLASSE 2^ I – ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI

Proporre una “caccia al tesoro” quale gioco per scoprire tanti angoli segreti di vari generi storico, artistici e musicali che pochi conoscono e unendo la tecnologia ad una facile ed immediata comprensione da parte dei più giovani allestendo un progetto interdisciplinare che coinvolge arte ed immagine, tecnologia ed educazione civica. Lo studio di luoghi simbolo e l’essersi addentrati nella realtà pegliese in modo puntuale è la dimostrazione di attenzione da parte degli insegnanti nel raccontare il territorio in modo puntuale; nello stesso gli stimoli forniti ai ragazzi ed alle ragazze sono stati raccolti dagli stessi in modo giocoso e con la stessa leggerezza trasportati nel progetto a loro assegnato.

PREMIO CONSULTA FEMMINILE – CLASSE 2^ E – ISTITUTO COMPRENSIVO PEGLI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIZZO ALESSI

Un’analisi dettagliata, storica e ricca di spunti su di un particolare patrimonio del ponente genovese, quali le ville Liberty di Pegli, hanno prodotto un lavoro che ha attraversato la storia, il paesaggio, l’analisi del costruito sino a giungere alla progettazione, percorso ideale nella formazione del geometra.

Bravi gli insegnanti ad aver scelto un tema difficile del territorio e bravi i ragazzi e le ragazze ad aver colto l’occasione per approfondire la storia del loro territorio ed averla saputa trasformare in un progetto di racconti e studi affascinante.

PREMIO MAGGIOR NUMERO DI CLASSI – ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LOMELLINI