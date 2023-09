Genova. Paura nella notte a Lumarzo, dove una intera palazzina di tre piani è andata distrutta a seguito di un grosso incendio scaturito nella notte e che in poche ore ha devastato l’edificio situato in località Lagomarsino.

La prima chiamata ai vigili del fuoco è arrivata verso le 4 e mezza: tre persone risultavano intrappolate nella casa, due disabili e la loro badante. Immediato l’intervento della macchina dei soccorsi giunta sul posto con quattro squadre dei pompieri, medici del 118 e ambulanze.

Dopo pochi minuti di intervento i vigili del fuoco sono riusciti ad estrarre le tre persone intrappolate nell’edificio, subito medicate ed assistite sul posto: i due disabili, anziani ultra ottantenni con ridotte capacità motorie sono stati accompagnati in codice giallo al San Martino di Genova, mentre per la loro badante non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Nel frattempo l’incendio aveva aggredito il tetto, coinvolgendo quindi tutto lo stabile: le operazioni di spegnimento, alle ore 7, sono ancora in corso, con i danni che sono ingentissimi. Secondo le prime ipotesi l’incendio sarebbe partito da una casa a fianco la palazzina o comunque da una situazione esterna, per poi arrivare a coinvolgere l’edificio dove abitavano i due anziani insieme alla badante.