Infermiere aggredito da un paziente al Villa Scassi: due episodi in poche ore

Genova. Due aggressioni ai danni di personale medico degli ospedali cittadini in poche ore. Dopo quella avvenuta al Galliera in serata, nella notte tra lunedì e martedì se n’è verificata un’altra, questa volta all’ospedale Villa Scassi. Ancora una volta a farne le spese è stato un infermiere, colpito da un paziente arrivato in pronto soccorso che ha dato in escandescenze.

L’uomo è arrivato in ospedale dopo avere avuto un diverbio degenerato in violenza avvenuto con un tassista in via Teglia, ed è apparso subito molto alterato. Quando è arrivato al triage ha avuto una reazione violenta, colpendo anche la porta a vetri del pronto soccorso e prendendosela anche con un infermiere, che nel tentativo di contenerlo è rimasto ferito.

L’uomo alla fine è stato, a fatica, calmato, mentre l’infermiere si è fatto medicare e refertare. Fortunatamente non è rimasto ferito gravemente, ma l’accaduto ha rinfocolato le proteste dei sindacati relative alla sicurezza del personale medico sanitario che opera negli ospedali della città: “Nella serata di ieri, il pronto soccorso dell’ospedale Galliera di Genova è stato teatro di violenza, l’ennesima: mentre cercava di difendere un suo collega, un infermiere è stato colpito da un paziente con un pugno al volto. Crescono esponenzialmente i casi di aggressione in sanità, una situazione divenuta ormai insostenibile – ha detto Luca Infantino, segretario generale Fp Cgil Genova – I carichi di lavoro e le estenuanti liste di attesa a cui sono sottoposti i pazienti creano allarmanti situazioni di stress su lavoratori e utenti”.

La Funzione Pubblica Cgil ha quindi puntato il dito sulla decisione, da parte di Alisa, di ridurre l’organico dell’Ospedale Evangelico: “La posizione di Alisa va nella direzione opposta – conclude l’organizzazione sindacale – anziché promuovere l’incremento degli organici nei pronto soccorso, lo si riduce”.