Orientamenti, tutto pronto per il Career Day 2023: 1600 posti di lavoro offerti e 132 aziende partecipanti

Liguria. Domani, lunedì 25 settembre alle 10, nella Sala della Grida del Palazzo della Borsa (via XX Settembre 44, Genova) si terrà l’apertura dell’edizione 2023 del Career Day, l’evento gratuito dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

L’evento, organizzato da Alfa (Agenzia regionale ligure per il lavoro, la formazione e l’accreditamento), si svolgerà dal 25 al 29 settembre al palazzo della Borsa di Genova con l’importante collaborazione dell’Università degli Studi di Genova. Parteciperanno all’apertura il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore alla Formazione Marco Scajola, l’assessore al Lavoro Augusto Sartori e l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti. Presenti anche Giulia Pellegri, delegata del rettore dell’Università di Genova per le attività di orientamento, tutorato e placement e Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova.

Oltre 1600 posti di lavoro offerti, 132 aziende partecipanti da tutta la Liguria, ma anche dal resto d’Italia e dall’estero, grazie all’iscrizione di Eures Francia, Germania, Svezia e Finlandia. Sono questi i numeri, da record, della nuova edizione del Career Day di Orientamenti. Rispetto al 2022 sono 47 aziende in più e oltre 500 posti di lavoro in più.

“Per la prima volta – spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – l’evento verrà proposto fuori dal Festival Orientamenti e avrà la durata, anche questa novità del 2023, di cinque giorni, interamente dedicati all’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Una scelta quasi obbligata, vista l’altissima richiesta da parte delle aziende e, di conseguenza, l’incremento continuo di opportunità lavorative disponibili. Fino all’anno scorso, tutte le edizioni del Career Day erano programmate su 3 giornate, ma il costante lavoro per rendere questo appuntamento sempre più significativo, e il suo crescente appeal presso le realtà imprenditoriali, hanno reso necessario il prolungamento: i numeri, ancora parziali, sono già da record, e inseriscono di diritto il Career Day ligure tra i più importanti eventi di incontro tra domanda e offerta di impiego a livello italiano. Si tratta di un appuntamento ricco di opportunità per i nostri giovani, ma anche per chi vuole dare una svolta alla propria carriera”.

“Questi numeri – conclude Toti – raccontano di una economia regionale vivace, che vuole continuare a crescere e che offre possibilità, come confermato dagli ultimi dati sull’occupazione ligure, che nel secondo trimestre 2023 è crescita del 2,7%”.

“Questi numeri sono fonte di grandissima soddisfazione e, al contempo, testimonianza dell’ottimo lavoro svolto da Regione Liguria e da Orientamenti in questi anni – evidenzia l‘assessore alla Formazione Marco Scajola -. Continuiamo a crescere offrendo le più diverse opportunità lavorative ai nostri giovani, ma anche garantendo a tante aziende, che ci stanno dando fiducia, la possibilità di incontrare risorse qualificate pronte a inserirsi da subito nel mondo del lavoro. Sottolineo con piacere la presenza di realtà lavorative da tutta la Regione, da gran parte del Paese e anche dall’estero a conferma dell’importanza che sta assumendo anno dopo anno il nostro Career Day. Passare, in breve tempo, da tre a cinque giornate di incontro tra domanda e offerta di lavoro è un risultato straordinario che sono certo darà un contributo importantissimo a chi vuole lavorare, ma anche a chi può fornire impiego”.

“Questo Career Day, che ha fatto registrare un altissimo numero di richieste da parte delle aziende, sarà il primo di una serie che avrà altri appuntamenti così come avveniva prima della pandemia: crediamo che sia fondamentale il contatto in presenza tra le imprese e chi cerca lavoro – sottolinea l’assessore al Lavoro e Politiche attive dell’Occupazione Augusto Sartori – Formazione e politiche del lavoro, come giusto che sia, devono procedere in parallelo: in riferimento a ciò, desidero ricordare anche il positivo andamento del Programma Gol in Liguria con circa 26 mila utenti presi in carico dai nostri Centri per l’Impiego, più di 19 mila già inseriti in percorsi di politica attiva e circa 2.200 iscritti ad un corso di formazione di cui 1.200 con corso già terminato positivamente”.

“Come Università di Genova lavoriamo a fianco di Regione Liguria per promuovere, insieme a tutti gli altri Enti coinvolti, questa importante iniziativa” afferma Giulia Pellegri, delegata del Rettore per l’orientamento, il tutorato e il placement. “Il Career Day di Orientamenti 2023 è da anni uno degli appuntamenti di riferimento del territorio insieme al Career Day di Ateneo. Si pone tra le iniziative strategiche organizzate dal Settore orientamento al lavoro e placement per creare legami con le realtà imprenditoriali, per offrire ai nostri laureati uno spazio di connessione con aziende e istituzioni e per costruire ponti tra il bagaglio formativo e accademico e le sfide della realtà lavorativa. Gli operatori del Career Service saranno presenti nel corso dell’evento per supportare i partecipanti a cogliere al meglio le opportunità professionali che l’evento offre”.

Al seguente link tutte le informazioni sull’evento e l’elenco delle aziende coinvolte.