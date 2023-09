Ordinanza anti alcol, deroga per la festa degli ultras blucerchiati a Quinto

Genova. A pochi giorni dalla chiusura dell’ordinanza anti alcol pensata per il periodo estivo, arriva una nuova deroga per permettere lo svolgimento di una festa. La richiesta è stata fatta per la decima festa del club Fedelissimi sampdoriani, prevista per il prossimo sabato 9 settembre a Quinto.

La festa si svolgerà in serata presso gli spazi del Molo dell’Amiciza e piazza Carristi d’Italia, vale a dire tutto il molo del Quartiere. Saranno presenti stand alimentari, cucine, bar, un palco e tavoli, ed è previsto un afflusso notevole di supporter blucerchiati.

Per questo motivo è stata concessa la deroga all’ordinanza del Comune di Genova che vieta il consumo e la detenzione finalizzata al consumo di alcolici in tutti gli spazi pubblici o aperti al pubblico, eccezion fatta per gli spazi esterni di bar e ristoranti. La deroga sarà valida fino a mezzanotte, rimanendo valido il divieto di utilizzo di contenitori di vetro o metallo.

Inoltre è disposto che “gli organizzatori dell’evento sopra indicato pongano in essere tutti i dovuti accorgimenti affinché, ove necessario, sia presente un numero congruo di contenitori per la raccolta dei recipienti delle bevande e alimenti consumati durante la manifestazione”.