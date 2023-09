Genova. Per il titolare della ditta di ponteggi di Mignanego per cui lavorava Davide D’Aprile, l’operaio addetto ai ponteggi precipitato per 12 metri il 15 settembre 2021 in un cantiere di via Cecchi alla Foce, la procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo. L’uomo, 65 anni, difeso dall’avvocato Andrea Testasecca, chiederà probabilmente il rito abbreviato nell’udienza preliminare fissata per il 29 settembre e ha già risarcito i famigliari dell’operaio.

D’Aprile, 54 anni, quella mattina stava montando alcuni ponteggi su un palazzo di via Cecchi, il civico 19. Ad un certo punta una tavola si era spezzata e D’Aprile, dopo il volo di circa 12 metri, era morto sul colpo rendendo vani i tentativi di soccorso dei medici.

Fin dalle prime indagini, condotte in prima battuta dal sostituto procuratore Stefano Puppo e poi dalla collega Francesca Rombolà la dinamica dei fatti era risultata piuttosto evidente: la tavola su cui si stava muovendo il lavoratore si era spezzata ma quest’ultimo pur avendo un imbrago, non era agganciato. Non solo, come ha evidenziato la procura, il ponteggiatore stava utilizzando “un dpi non idoneo, il cordino unico, e non agganciava il moschettone del cordino unico al ponteggio”. Era lo stesso datore di lavoro a passare a D’Aprile, che si trovava in quel momento sull’impalcatura, le tavole da montare e proprio per questo aveva lui la responsabilità di far indossare al dipendente un dpi idoneo e a verificare che fosse agganciato.

In quanto titolare dell’azienda, secondo il pm il datore di lavoro doveva garantire anche il buono stato delle tavole che venivano utilizzate sui ponteggi. Invece, come è stato accertato dalle indagini condotte dallo Psal la tavola di legno utilizzata da D’Aprile “non presentava caratteristiche strutturali tali da renderla conforme alle disposizioni legislative ed alle norme tecniche di settore. Infatti, lo spessore era di 3,8 cm, inferiore a 4 cm, la larghezza era di 18,3, inferiore a 20 cm, e presentava nodi passanti che determinavano una riduzione della sezione di resistenza del 45%, superiore al 10% indicato come valore massimo accettabile”. La tavola si era quindi spezzata per rottura a flessione in quanto le fibre del legno “non sono state in grado di resistere al carico applicato determinato dal peso del lavoratore”.

Altre irregolarità accertate dalle indagini riguardano infine il posizionamento della tavola, posta su due appoggi e non su tre e il fatto che il ponteggio era stato eretto “in maniera difforme dal disegno esecutivo del progetto per quanto concerne le dimensioni della campata dalla quale era avvenuto l’incidente”.