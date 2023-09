Omicidio nel carcere di Marassi, un detenuto rivela: “Gervasio aveva già cercato di ammazzare un compagno di cella mentre dormiva”

Genova. Otto colpi a distanza di pochi secondi sferrati da Luca Gervasio dall’alto in basso, come mostra la telecamera che dal corridoio della sesta sezione del carce di Marassi ha ripreso in parte la scena visto che la porta blindata era socchiusa. E’ morto così intorno alle 4.25 del 12 settembre mentre dormiva nel suo letto Roberto Molinari, una vita da clochard mite, che rubacchiava nei supermercati per mangiare e che per questo stava scontando una piccola pena in carcere.

Nessun agente di polizia penitenziaria si è accorto di nulla quella notte, anche se i detenuti della cella e fianco e della cella di fronte hanno sentito parecchi rumori ma “Gervasio disturbava sempre di notte, urlava e chiedeva sigarette a tutte le ore” ha raccontato il vicino di cella. Le informazioni emergono dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da gip Matteo Buffoni. Dalle carte emergono ulteriori dettagli sulla lite o meglio sul pestaggio di Gervasio ai danni di Molinari avvenuto la notte del 10 settembre: Gervasio lo aveva picchiato in faccia, in testa e sulla schiena. Molinari aveva detto al medico di guardia che era caduto “cercando di andare nel letto superiore della cella” ma il medico nel referto in cui rilevava tra l’altro una sospetta frattura nasale, aveva rimarcato l’incompatibilità delle lesioni con la caduta.

Del fatto era stato informato il comandate della sezione che aveva deciso di convocare per il giorno successivo, il 13, i due detenuti per avere chiarimenti sulla vicenda ed eventualmente spostare ancora una volta Gervasio. Ma la mattina del 13 settembre Molinari era già morto. Dopo averlo pestato a sangue con la gamba di un tavolino Gervasio gli ha messo in faccia un asciugamano e l’ha coperto con il lenzuolo. Poi si è messo a polire il pavimento della cella con uno straccio.

Le guardie penitenziarie si sono accorte della morte di Molinari solo alle 12 (l’ora della morte sono circa le 4.30 del mattino) quando non si è alzato per la consegna del vitto.

Gervasio la sera dell’omicidio aveva litigato con un detenuto straniero recluso nella cella di fronte che non voleva dargli l’ennesima sigaretta, lo aveva minacciato di morte e poi se l’era presa con Molinari insultando il suo compagno di cella perché non chiedeva mai le sigarette e doveva farlo sempre lui. Secondo la testimonianza del detenuto italiano intorno a mezzanotte aveva già sentito urlare Molinari “Ahia, così mi fai male” mentre Gervasio urlava. L’uomo aveva anche visto Gervasio spaccare le gambe di un tavolino e aveva avvertito lo straniero minacciato da Gervasio: “Fai attenzione che domani secondo me ti vuole far male”. Invece Gervasio ha scatenato la sua folle rabbia con il povero Molinari, mentre qualche ora più tardi si era messo a dormire.

Sempre il vicino di cella ha raccontato agli investigatori della squadra mobile che “una volta ha cercato di ammazzare un compagno di cella con una penna mentre dormiva”.

Gervasio insomma era un detenuto violento e pericoloso. Nella relazione del carcere Gervasio viene ritenuto un “soggetto insofferente alla coabitazione per picchi di instabilità caratteriale manifestatasi in più circostanze in scontri verbali e fisici con i diversi ristretti con i quali era stato ubicato successivamente all’ingresso in istituto, avvenuto in data 05/06/2023, venendo coinvolto in altrettanti episodi di colluttazione nel corso dei quali aveva riportato lesioni di pur lieve entità, causandone a propria volta”. Ciononostante, sempre citando l’annotazione del Comandante, la convivenza tra i due sarebbe proseguita senza particolari problemi fino al pestaggio nella notte del 10 e poi all’omicidio avvenuto oltre 24 ore dopo.

Il gip esclude al momento la ‘non punibilità’ nell’applicare la misura della custodia cautelare in carcere anche se dal casellario giudiziale sono emerse ben tre sentenze che sanciscono per Gervasio il vizio parziale di mente. Ieri nell’interrogatorio di garanzia Gervasio ha ribadito di non ricordare nulla dell’omicidio, ma ha ammesso di aver picchiato Molinari la sera precedente. L’avvocato di Gervasio, Simone Bertuccio ha sollecitato sia il pm Gabriella Marino sia il gip a disporre una perizia psichiatrica.