Omicidio nel carcere di Marassi, Luca Gervasio era già stato dichiarato due volte seminfermo di mente

Genova. Era già stato dichiarato seminfermo di mente in occasione di ben due reati commessi Luca Gervasio, 48 anni, che ieri mattina ha ammazzato colpendolo ripetutamente con la gamba di un tavolino in testa il compagno di cella Roberto Molinari, 58 anni, uccidendolo mentre ancora dormiva. Entrambi erano rinchiusi in una sezione speciale del carcere di Marassi destinata ai detenuti problematici, che prevede solo due persone per cella proprio limitare eventuali comportamenti violenti ma dove non è comunque previsto un regime carcerario particolare.

Forse per questo gli agenti di polizia penitenziari non si sono accorti di nulla e hanno scoperto l’omicidio solo diverse ore dopo: probabilmente la mattina hanno visto Molinari nel suo letto sdraiato supino e hanno pensato che dormisse. Non è escluso che sul punto vengano svolto ulteriori accertamenti da parte della sezione omicidi della squadra mobile coordinata dal nuovo funzionario, appena arrivato a Genova, Federico Mastorci.

Domani intanto il medico legale Francesco Ventura effettuerà l’autopsia sul cadavere di Molinari per capire fra l’altro quanti e quali siano stati i colpi mortali, che hanno tramortito la vittima al punto di impedirle di difendersi e forse anche di urlare. Al momento nessuno dei famigliari della vittima si sarebbe fatto vivo con la procura di Genova che coordina le indagini.

Gervasio, che non ha al momento confessato l’omicidio, ma davanti al pm accorso in carcere per un sopralluogo ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee farneticanti circa i numerosi cambiamenti di cella subiti nei mesi precedenti, resta in custodia cautelare in carcere dopo l’ennesimo episodio di resistenza alle forze dell’ordine. Lunedì incontrerà il suo avvocato Simone Bertuccio, che è stato nominato d’ufficio.

Nessun movente chiaro per il delitto che fuoriesca dai cosiddetti ‘futili motivi’ combinati forse con la condizione psico-sociale dell’assassino. La procura ora per Gervasio ha chiesto una nuova misura di custodia cautelare in carcere: dovrà decidere il gip. In ogno caso quella attuale scade nella primavera del prossimo anno.