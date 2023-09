Omicidio nel carcere di Marassi, Gervasio sembra non ricordare nulla del delitto: probabile perizia psichiatrica

Genova. Sembra non ricordare nulla del delitto che ha commesso Luca Gervasio, il detenuto di 48 anni che all’alba di mercoledì ha ucciso il suo compagno di cella, Roberto Molinari colpendolo a morte mentre dormiva. Al suo avvocato Simone Bertuccio, che questa mattina lo ha incontrato in carcere ha chiesto perché è accusato di omicidio e ha detto di non ricordare nulla del delitto.

“Sembra non essere collocato nel nostro stesso spaziotemporale – spiega l’avvocato – e presenta un deficit di comprensione della realtà che a mio avviso deve essere al più presto valutato ai fini dell’imputabilità”.

D’altronde Gervasio per due volte in passato era stato giudicato come seminfermo di mente, in occasione dei reati che aveva commesso. E anche in passato aveva avuto reazioni violente. Fra l’altro è emerso dalle indagini che Gervasio il giorno precedente al delitto aveva già aggredito Molinari, prendendolo a pugni. Era intervenuto il medico di guardia ma Molinari aveva detto di essere caduto. Il medico nel referto aveva però segnalato che la frattura al naso non era invece compatibile con una caduta.

Oggi pomeriggio il medico legale Francesco Ventura eseguirà l’autopsia sul corpo di Molinari. L’incarico gli è stato dato questa mattina dal sostituto procuratore Gabriella Marino. Non è escluso che la procura, subito dopo, decida di far eseguire anche una consulenza psichiatrica su Gervasio. Su questo Bertuccio stamattina ha già sollecitato il pm. Se così non fosse la difesa farà eseguire una propria consulenza di parte.