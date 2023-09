Omicidio nel carcere di Marassi, eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Luca Gervasio

Genova. Ieri gli investigatori della squadra mobile di Genova – Sezione Omicidi, hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura della Repubblica di Genova, il 48enne Luca Gervasio accusato dell’omicidio commesso nei confronti del compagno di cella, Roberto Molinari.

Mercoledì scorso, gli investigatori della squadra nobile erano intervenuti sul posto immediatamente dopo l’omicidio insieme al pubblico ministero Gabriella Marino che coordina le indagini.

Gli immediati accertamenti sulla scena del delitto, attraverso l’assunzione di dichiarazioni dalle persone informate sui fatti, l’acquisizione delle immagini di video-sorveglianza, e i rilievi della polizia scientifica, oltre agli esiti medico legali, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di Gervasio, il quale, attraverso l’uso di un corpo contundente di legno, senza alcun apparente valido motivo, ha colpito ripetutamente il volto del compagno di cella fino a ucciderlo. Il provvedimento cautelare richiesto dal pm ed emesso dal gip, è stato eseguito all’interno del carcere di Marassi, dove Gervasio è già recluso per una precedente misura di custodia cautelare.

Gervasio in realtà, che ha problemi psichiatrici e un passato di comportamenti violenti ha detto al suo avvocato Simone Bertuccio di non ricordare nulla nell’omicidio. In settimana sarà fissato l’interrogatorio di garanzia.