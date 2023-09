Omicidio Mahmoud, la Procura dà il via libera alla sepoltura dopo la comparazione del dna

Genova. A quasi un mese e mezzo dal terribile omicidio, la procura di Genova ha dato il via libera al dissequestro del corpo del 19enne di Mahmoud Abdalla, ucciso il 23 luglio scorso in un appartamento di via Vado a Sestri Ponente dai suoi datori di lavoro Tito e Bob e poi decapitato e mutilato delle mani.

I risultati della comparazione genetica tra le mani e il corpo, un atto quasi superfluo ma formalmente da espletare, hanno confermato che tutti i resti appartengono al giovane egiziano. E cosi il sostituto procuratore Daniela Pischetola ha dato il via libera ai famigliari che potranno dare almeno a quei resti parziali una degna sepoltura.

La richiesta era stata fatta dai genitori del ragazzo, che vivono a Fayyum, 100 chilometri a sud del Cairo. In un’intervista a una tv egiziana avevano chiesto che i responsabili potessero essere processati in Egitto e anche di poter riavere almeno il corpo del giovane per poterlo seppellire e piangere in patria.

Purtroppo la testa del ragazzo, abbandonata a detta dei suoi assassini sugli scogli a Chiavari non è mai stata ritrovata. D’altronde essendo stati eseguiti i prelievi sarà possibile una comparazione anche successiva, sempre se il mare la restituirà.

Se gli assassini sono in carcere e le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo proseguono per non tralasciare alcun elemento restano sotto sequestro al momento sia i due barbershop di via Merano a Sestri ponente e di Chiavari, oltre all’appartamento di via Vado dove è avvenuto l’omicidio. Mohamed Alì detto “Aly”, i co-titolare della barberia di Sestri ponente, che si trovava in Egitto al momento dell’omicidio, aveva fatto sapere tramite il suo avvocato, che avrebbe presentato richiesta per poter aprire il suo negozio a Sestri. Alì, che è fratello di Bob, non è al momento indagato. La richiesta di dissequestro, secondo quanto appreso, non è ancora pervenuta in Procura.