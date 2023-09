Omicidio Mahmoud: il barbiere Alì dall’Egitto chiede di poter riaprire il negozio di Sestri, ma non tornerà in Italia

Genova. Mohamed Alì detto “Aly” ha chiesto al suo avvocato Salvatore Calandra, che difende il fratello Bob, di presentare istanza alla procura di Genova il dissequestro della barberia di via Merano a Sestri ponente, nella quale lavorava Mahmoud Abdalla, il diciannovenne egiziano ucciso a fine luglio e i cui resti sono stati poi gettati in mare nel Tigullio.

Ma, contrariamente a quanto aveva fatto sapere a ridosso degli arresti per il brutale omicidio del fratello e del cugino Tito, non tornerà in Italia: “Impegni urgenti mi impediscono di tornare in Italia” ha fatto sapere. Alì non è al momento indagato ma il suo ruolo per gli inquirenti è ancora in parte da chiarire. Aly era partito per l’Egitto il 26 giugno. Dopo l’omicidio e gli arresti di Tito e Bob, aveva sempre difeso il fratello e aveva fornito al precedente avvocato di Bob un video in cui una persona riprende Tito parlare al telefono con Aly: “Sei stato tu, lo hai ucciso e l’hai fatto a pezzi”, dice Aly a Tito pochi giorni dopo il ritrovamento del corpo mutilato, affermazione cui Tito risponde con un’implicita ammissione: “Non volevo, il coltello non era mio”. Il video era stato consegnato dal legale agli inquirenti.

Alì, il giorno della morte di Mahmoud, aveva chiamato il 19enne che stava aspettando di essere pagato per il lavoro svolto, lavoro che voleva lasciare per poter guadagnare di più andando in un altra barberia a Pegli il cui titolare era stato minacciato però a non assumere Mahamoud proprio da Tito e Bob.

In quella telefonata Alì avrebbe detto a Mahomod di tornare a Sestri così avrebbe avuto il denaro che gli spettava. Le cose come noto andranno ben diversamente: Mahmoud, arrivato nel dormitorio di via Vado viene ucciso da Tito e Bob che nel frattempo avevano comprato coltello e mannaia in un negozio a poca distanza.

Il cadavere del ragazzo viene messo in una valigia e portato a Chiavari dove Tito ha una seconda barberia. Il corpo sarà portato nella notte nella spiaggia accanto all’Entella, fatto a pezzi e gettato in mare. La testa fino ad oggi non è mai stata ritrovata.

I poveri resti di Mahmoud, a oltre un mese dal delitto, non sono stati ancora restituiti ai famigliari perché essendo impossibile un riconoscimento del corpo ad eccezione delle impronte digitali si è reso necessario dal punto di vita formale un prelievo genetico che accerti che i diversi resti appartengano alla stessa persona.