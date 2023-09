Omicidio Mahmoud, i carabinieri del Ris di Parma tornano a Genova per un sopralluogo nella barberia di via Merano

Genova. I Ris di Parma sono tornati a Genova per un sopralluogo nella barberia di via Merano, a Sestri Ponente, dove lavorava Mahmoud Abdalla, il diciannovenne ucciso in via Vado il 23 luglio scorso.

Il loro lavoro, dopo tre sopralluoghi (via Vado, la barberia di Chiavari e oggi quella di via Merano) dovrebbe essere al momento completo e sarà riassunto in una relazione dettagliata che sarà inviata al sostituto procuratore Daniela Pischetola che coordina le indagini.

Il corpo di Mamhoud dopo l’omicidio era stato gettato in mare a Chiavari, dopo essere stato privato della testa e delle mani. Il cadavere era stato recuperato al largo di Santa Margherita. Le mani in spiaggia sempre a Chiavari. La testa invece non è mai stata trovata.

Per il delitto del 19enne sono in carcere i due responsabili di quella barberia: Abdelwahab Kamel detto “Tito” e Abdelghani Alì detto “Bob”.