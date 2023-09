Omicidio nel carcere di Marassi, all’Annunziata i funerali di Roberto Molinari: “Te ne sei andato nel modo più brutale”

Genova. Grande commozione mercoledì mattina alla chiesa dell’Annunziata per l’ultimo saluto a Roberto Molinari, 58 anni, il senza fissa dimora ucciso lo scorso 12 settembre nel carcere di Marassi dal compagno di cella, Luca Gervasio, mentre dormiva nel suo letto.

I funerali sono stati organizzati grazie all’impegno di una serie di associazioni, da Sant’Egidio a San Benedetto al Porto passando per il Coro Popolare della Maddalena, che si sono mobilitate per garantire che le esequie venissero celebrate degnamente. Proprio nel Coro della Maddalena Molinari aveva cantato per qualche tempo, lasciando un segno indelebile in tutti coloro che lo avevano conosciuto.

“E così te ne sei andato anche tu, nel modo più brutale che si possa immaginare. Sei stato comunque un “piezz’ e coro”, anche se a modo tuo. Ciao Roberto”, è stato il saluto di Flavia Barbacetto, membro ed ex condirettrice, insieme a Maria Pierantoni Giua, del Coro. Che nei giorni scorsi ha sottolineato come “Per Roberto si è attivata una grande rete di solidarietà, e questo mi restituisce un filo di speranza. Poi sarà tutto nelle mani della giustizia”.

Per l’omicidio di Molinari è stato arrestato, come detto, Luca Gervasio, che si trovava già in carcere per scontare un’altra pena. I motivi esatti alla base dell’aggressione mortale, avvenuta nella notte con un sorta di bastone di legno, non sono ancora del tutto chiari, ma sembra che alla base del gesto vi sia stato il russare del 58enne. Gervasio, è stato accertato, aveva già aggredito altri detenuti e lo stesso Molinari, ed è stato definito dal gip nell’ordinanza di custodia cautelare “un soggetto insofferente alla coabitazione per picchi di instabilità caratteriale manifestatasi in più circostanze”.