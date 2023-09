Omicidio nel carcere di Marassi, la vittima colpita ripetutamente in testa mentre dormiva

Genova. Roberto Molinari, 58 anni, stava dormendo nel letto della sua cella quando il suo compagno di detenzione, Roberto Gervasio, 48 anni, lo ha colpito ripetutamente al volto e sulla testa forse con uno sgabello fino a sfondargli il cranio. Non è chiaro al momento il movente del delitto, forse una lite pregressa tra i due detenuti, entrambi persone senza fissa dimora.

Non ci sono segni di colluttazione nella cella, a confermare che Molinari probabilmente non ha fatto nemmeno in tempo a difendersi da una rabbia cieca quanto probabilmente improvvisa.

La vittima era in carcere per un cumulo di pene dovuta a piccoli reati mentre l’assassino era in misura cautelare dopo una resistenza a pubblico ufficiale. Era stato portato a Marassi perché anche lui era senza un domicilio fisso.

A trovare Molinari ormai senza vita questa mattina intorno alle 11 sono stati gli agenti della polizia penitenziaria. Sul posto sono in corso le indagini della sezione omicidi della squadra mobile. Al sopralluogo scattato immediatamente dopo il delitto ha partecipato anche il pm Gabriella Marino, insieme al direttore del carcere, alla polizia scientifica per i rilievi e al dirigente medico del penitenziario di Marassi nonché medico legale Marco Salvi.