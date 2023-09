Omicidio Alice Scagni, a fine mattinata la sentenza: il fratello Alberto rischia l’ergastolo ma la condanna potrebbe essere anche molto inferiore

Genova. E’ attesa per questa mattina la sentenza di condanna nei confronti di Alberto Scagni, il 42enne che il primo maggio dello scorso anno ha ucciso la sorella Alice con 22 coltellate sotto casa, aspettando che la giovane uscisse per portar fuori il cane sotto in via Fabrizi a Quinto, dove viveva con il marito Gianluca Calzona e il loro bimbo di un anno.

A pronunciarla sarà la Corte di Assiste di Genova presieduta dal giudice Massimo Cusatti. Il pm Paola Crispo aveva chiesto l’ergastolo, mentre ieri il difensore di Scagni, Alberto Caselli Lapeschi, ha sostenuto l’insussistenza delle aggravanti e appoggiato la tesi del perito del gip Elvezio Pirfo sul vizio parziale di mente.

Scagni è imputato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà e dal mezzo insidioso, ma potrebbe ottenere uno sconto di pena se verrà confermata la seminfermità. Il range è quindi molto ampio con una condanna che potrebbe oscillare – in pura linea teorica – dai 14 anni all’ergastolo. Questa mattina ci sono state le repliche di pm e avvocati. Scagni aveva annunciato di voler rilasciare dichiarazioni spontanee ma si è trattato di dichiarazioni per nulla attinenti con il processo in corso e il giudice Massimo Cusatti lo ha interrotto.

La Corte d’assise è entrata in camera di consiglio intorno alle 10 e la sentenza è attesa in tarda mattinata

All’origine del delitto, come aveva indicato la perizia, forse ci sarebbe lo stato mentale di Alberto, e i rapporti oramai tesi con il resto della famiglia, a cui nei mesi aveva fatto continue richieste di denaro. La domenica del delitto, intorno all’ora di pranzo, aveva chiamato il padre per chiedere per l’ennesima volta dei soldi, poi aveva minacciato l’intera famiglia. Diverse ore dopo si era appostato con un sacchetto, dove nascondeva il coltello, sotto l’abitazione di Alice e del cognato. Quando lei era scesa a portare il cane l’aveva pugnalata a morte sotto gli occhi di alcuni vicini di casa. Era stato trovato dalla polizia poco dopo, con i vestiti insanguinati.

“Questo è stato un processo contro di noi, nel quale non si sono voluti ascoltare tutti i testimoni. Un complotto? È una formula che accennate voi, non ci pronunciamo… Non ci può essere giustizia dopo un processo del genere. Di sicuro c’è un pregiudizio”. È quanto hanno detto, ancora una volta, Graziano Scagni e Antonella Zarri, i genitori di Alberto. “In questa vicenda abbiamo visto periti che hanno lavorato con scienza e coscienza, altri manovrati e per convenienza. Si sta ricostruendo una verità parziale, non si sono volute ascoltare tutte le persone. E vogliamo dire una cosa, anche se può sembrare provocatoria: grazie giustizia italiana, grazie 112”.

Dopo l’omicidio i genitori hanno denunciato la dottoressa del centro di Salute mentale della Asl3 e gli agenti della centrale operativa che il primo maggio ricevettero le telefonate del padre del ragazzo ma non mandarono le volanti. La procura ha chiesto l’archiviazione per questo fascicolo ma i genitori, tramite l’avvocato Fabio Anselmo, si sono opposti e deve essere fissata una udienza per la discussione.