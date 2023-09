Omicidio Alice Scagni, il pm chiede l’ergastolo: “Omicidio premeditato e commesso con lucidità e crudeltà”

Genova. Alberto Scagni ha agito “con la piena coscienza e volontà, lucida intenzione di provocare la morte della sorella Alice.E per questo deve essere condannato all’ergastolo”. Lo ha detto il sostituto procuratore Paola Crispo nella requisitoria del processo per l’omicidio di Alice Scagni, uccisa il primo maggio 2022 con 24 coltellate dal fratello Alberto.

Il pm nelle conclusioni del processo, durate circa un’or,a ha ricostruito i fatti a partire dalle testimonianze, dalle telefonate e dalle chat di Alberto di quella domenica: dopo l’ultima telefonata minatoria al padre ha acceduto – dalle 13.35 alle 13.37 – alla banca online, probabilmente per vedere se i genitori gli avevano versato i soldi richiesti. Poi più nulla, nessun ulteriore utilizzo del telefono.

Per questo non si sa esattamente a che ora sia uscito dal suo appartamento di via Balbi Piovera – il cellulare lo ha volutamente lasciato a casa – ma quel che è certo (perché un testimone lo ha visto) è che in via Fabrizi a Quinto, dove abitavano Alice e il marito, ci è arrivato almeno due ore prima del delitto. E si è appostato in attesa.

Per la pm esiste quindi con certezza l’aggravante della premeditazione del delitto, così come quella del mezzo insidioso (il coltello era nascosto in un sacchetto) e quella della crudeltà. Sono in tutto 24 i colpi sferrati a distanza ravvicinata di cui 17 al dorso mentre teneva ferma la sorella con l’altro braccio.

Circa la seminfermità di Alberto Scagni (valutata dal perito del gip Alberto Pirfo) la procura ha ribadito che le conclusioni a cui è giunto il perito (in contrasto con il perito di pm e parte civile che hanno valutato Alberto pienamente capace di intendere e di volere, e del perito della difesa che lo ha invece definito totalmente infermo di mente) non la convincono: “Ciò che non convince è come lo scompenso di cui parla Pirfo sia causalmente collegato con la morte della sorella” ha detto Crispo che ha invece ricordato come Alberto, quando è stato portato in questura dopo l’omicidio è stato valutato dal medico “lucido, ha subito nominato un difensore e ha chiesto immediatamente la medicina per l’epilessia”.

Dopo il pm ha parlato l’avvocato Andrea Vernazza che tutela gli interessi del marito di Alice Gianluca Calzona e del figlioletto della coppia. Vernazza ha depositato anche una memoria scritta in cui ha chiesto una provvisionale di “ben oltre il milione di euro“, ha spiegato al termine dell’udienza.

Qualche momento di tensione in aula hanno generato proprio le parole dell’avvocato Vernazza che ha detto in sostanza come non aveva alun senso giuridico la scelta dei genitori di Alice e Alberto di costituirsi parte civile nel processo “per poi chiedere la non punibilità che equivale di fatto a un’assoluzione”. I genitori di Alberto si sono messi ad alta voce a dire che si trattava di menzogne e che loro chiedevano solo la pena giusta (che per loro appunto non sarebbe il carcere) e il presidente della Corte d’assise Massimo Cusatti, dopo aver ripetutamente chiesto agli Scagni di abbassare la voce, ha dovuto suo malgrado allontanare momentaneamente Graziano Scagni dall’aula. Poi l’uomo, pur invitato a rientra in aula, ha deciso di rimanere fuori.

Anche Alberto Scagni ha per la prima volta detto qualcosa in aula, sempre rispondendo all’avvocato Vernazza che aveva detto nelle conclusioni che la cannabis e il vino bianco che produceva il padre e che portava al figlio non sono una cura per l’epilessia”. “La cannabis è oggi utilizzata per curare l’epilessia – ha detto Scagni – e comunque mio padre produce vino rosso“.

Scagni ha anche chiesto al presidente Cusatti se ha ricevuto la sua memoria difensiva, ricevendo risposta affermativa. Della memoria neppure il suo avvocato Mirko Bettoli, sapeva nulla. Si tratta tuttavia di mezza pagina di chiarimenti riferiti a un post pubblicato da Scagni a suo tempo su facebook ma che nulla ha a che vedere con il delitto commesso.

Proprio Bettoli il 28 settembre dovrà concludere chiedendo l’assoluzione del suo cliente per incapacità di intendere e di volere. Il 29 settembre è prevista la sentenza.