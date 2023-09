Uccise la sorella con 22 coltellate, Alberto Scagni condannato a 24 anni e mezzo per omicidio premeditato

Genova. E’ stato condannato a 24 anni e mezzo di reclusione Alberto Scagni, il 42enne che il primo maggio dello scorso anno ha ucciso la sorella Alice con 22 coltellate sotto casa, aspettando che la giovane uscisse per portar fuori il cane sotto in via Fabrizi a Quinto, dove viveva con il marito Gianluca Calzona e il loro bimbo di un anno.

A pronunciare la sentenza è stato il presidente della Corte di Assise di Genova Massimo Cusatti dopo circa due ore di camera di consiglio.

La Corte ha confermato la sussistenza dell’aggravante della premeditazione mentre ha escluso la crudeltà e il mezzo insidioso. E stato riconosciuto il vizio parziale di mente, che come attenuante della condanna è stato bilanciato all’aggravante della premeditazione e a quella del vincolo di parentela.

Per la seminfermità – che gli ha fatto evitare l’ergastolo – Scagni, scontata la pena in carcere, dovrà trascorrere un periodo di almeno tre anni in una Rems (residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza).

Il pm Paola Crispo nella sua requisitoria aveva chiesto l’ergastolo, mentre ieri il difensore di Scagni, Alberto Caselli Lapeschi, aveva sostenuto l’insussistenza delle aggravanti e appoggiato la tesi del perito del gip Elvezio Pirfo sul vizio parziale di mente.

La domenica del delitto Alberto Scagni, in un periodo di accresciuto conflitto con i genitori a cui faceva continue richieste di denaro, intorno all’ora di pranzo, aveva chiamato il padre per chiedere per l’ennesima volta dei soldi, poi aveva minacciato l’intera famiglia.

Diverse ore dopo si era appostato con un sacchetto, dove nascondeva il coltello, sotto l’abitazione di Alice e del cognato. Quando lei era scesa a portare il cane l’aveva pugnalata a morte sotto gli occhi di alcuni vicini di casa. Era stato trovato dalla polizia poco dopo, con i vestiti insanguinati.

Scagni anche oggi, nonostante avesse annunciato dichiarazioni in aula non ha voluto parlare dell’omicidio né ha chiarito perché ha ucciso la sorella, l’unica con cui fino aveva mantenuto un rapporto da lui stesso definito “normale”.

Nella sentenza è stata stabilita anche una provvisionale di 200mila euro per il figlio di Alice e di 100mila euro per il marito Gianluca Calzona, uniche parti civili del processo assistite dall’avvocato Andrea Vernazza che ha commentato: “Leggeremo le motivazioni ma è importante che che ci sia un buon lasso di tempo prima che possa uscire dal carcere per la sicurezza del bambino”.

“Siamo moderatamente soddisfatti dalla sentenza visto che sono state accolte gran parte delle nostre argomentazioni. Leggeremo le motivazioni ed eventualmente faremo appello”. È il commento di Mirko Bettoli e Alberto Caselli Lapeschi, i legali di Alberto Scagni, dopo la lettura del dispositivo che condanna l’omicida. “L’impianto difensivo è stato in buona parte accolto. Sono cadute le due aggravanti della crudeltà e del mezzo insidioso. I giudici hanno capito che Alberto deve essere educato e rieducato al termine della condanna perché gli è stato riconosciuto un disturbo grave della personalità” hanno concluso.

“Non è stata ricercata la verità. Adesso guardiamo le motivazioni. Noi ragioniamo su quello che abbiamo visto e sentito nel processo e per noi non è stato un processo sano. Non siamo stati nemmeno ascoltati” il commento dei genitori di Alice e Alberto, Antonella Zarri e Graziano Scagni dopo la lettura della sentenza. “Aspettiamo che sia perso? Che abbia 90 anni per curarlo? Ripeto, non è stato un processo sereno. Il pm che mi ha portato come testimone non mi ha nemmeno interrogato durante il processo perché aveva paura che parlassi delle mancanze delle istituzioni”.