Omicidio Alice Scagni, il difensore di Alberto punta allo sconto di pena: “Nessuna aggravante ed è affetto da vizio parziale di mente”

Genova. Nessuna aggravante e vizio parziale di mente: l’avvocato difensore Alberto Caselli Lapeschi (che ha sostituito Mirko Bettoli) punta allo sconto di pena per Alberto Scagni, che il primo maggio dello scorso anno ha ucciso la sorella Alice con 22 coltellate. Il difensore in poco più di un’ora di arringa, ha utilizzato tutte carte in suo possesso per provare far scendere la condanna – la sentenza è prevista per domani – del suo assistito, che rischia l’ergastolo.

Il coltello nel sacchetto di plastica infatti “non costituisce un mezzo insidioso” ha detto l’avvocato e la crudeltà non sussiste visto che Alice ha perso conoscenza dopo le prime coltellate, “è come se avesse subito una sorta di anestesia forzata, perdendo anche la coscienza del dolore subito”.

Quanto alla premeditazione del delitto sostenuta dal pm Paola Crispo (Scagni è rimasto oltre due ore sotto l’abitazione della sorella) Caselli Lapeschi ha ricordato che “come ha detto lo stesso marito di Alice Gianluca Calzona era lui a portare fuori il cane 19 volte su 20 e è stato provato anche in aula come Alberto non avesse particolare asti contro la sorella, al contrario dei rapporti conflittuali che aveva con tutti gli altri Calzona compreso”. L’ipotesi del difensore è quindi che Alberto quella sera stesse aspettando proprio il cognato col il coltello nascosto nel sacchetto.

Non solo, la premeditazione non può sussistere nel caso di una situazione psichica come quella di Alberto. Sul punto l’avvocato ha fatto sue le conclusioni a cui era arrivato il perito Elvezio Pirfo circa il “vizio parziale di mente che ha scemato grandemente la sua capacita di intendere e di volere” di Scagni. E proprio per questo “l’allontanamento dal piano della realtà da parte di Scagni, riconosciuto anche dalla consulente Mazzarella, non ha consentito una finestra di lucidità

compatibile con una lucida premeditazione”. Scagni secondo il difensore non era quindi nelle condizioni di premeditare il delitto.

Per l’avvocato l’assenza delle aggravanti vuol dire una cosa sola: Scagni secondo il suo difensore ha diritto allo sconto di un terzo della pena previsto dal rito abbreviato che era stato chiesto in sede di udienza preliminare dal suo precedente avvocato. E sostenere il vizio parziale di mente consentirebbe all’imputato un potenziale ulteriore sconto di pena.

“La condanna non può essere l’ergastolo – ha concluso l’avvocato – ma una giusta pena che consenta il recupero dell’odierno imputato“.

Oggi Alberto Scagni, come sempre attento e composto accanto al suo difensore, ha detto che domani vuole rilasciare dichiarazioni in aula prima della sentenza, che è attesa per fine mattinata. Intanto il 42enne avrebbe presentato una nuova memoria difensiva inviandola via mail a presidente della Corte d’assise Massimo Cusatti.