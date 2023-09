Omicidio Alice Scagni, i vicini di casa di Alberto: “Esasperati dai colpi e dai citofoni bloccati con gli stuzzicadenti, ma nessuno ha fatto niente”

Genova. Sarà pronunciata il prossimo 29 settembre la sentenza della Corte d’assise di Genova nei confronti di Alberto Scagni, che il primo maggio dello scorso anno ha ammazzato la sorella Alice con venti coltellate. Oggi sono stati ascoltati gli ultimi testimoni del processo, i vicini di casa di Alberto che, nei mesi precedenti il delitto in particolare tra marzo e aprile hanno avuto non poche difficoltà nella convivenza con Alberto Scagni: colpi nei muri con la mazza a baseball, stuzzicadenti infilati nei citofoni per farli trillare per ore, la porta del civici chiusa con una catena.

“Abbiamo chiamato diverse volte il 112 nell’ultimo periodo e il 19 aprile sono arrivati i vigili – racconta Francesca Lenzi che abita nello stesso condominio di Scagni in via Balbi Piovera a Sampierdarena – A quel punto io avevo anche fatto una foto ad Alberto, mi ero nascosta sul pianerottolo perché il 112 aveva detto che servivano degli elementi certi, cosi ho fatto una foto, non mentre armeggiava perché avevo un po’ paura della sua reazione se mi avesse visto, ma mentre tornava nel suo appartamento. I vigili quando sono arrivati e dopo la nostra insistenza hanno provato a suonare alla sua porta ma lui non ha risposto perché nel frattempo era andato a casa della nonna e hanno parlato con lei. Quel giorno ho anche chiamato la salute mentale, mi hanno detto che Alberto Scagni lo conoscevano in quanto gli era stato segnalato ma che l’unica denuncia valida sarebbe stata quella dell’amministratrice del condominio. L’ho chiamata e ha detto che si sarebbe attivata ma poi non ha fatto niente”. Lenzi ha raccontato di aver avuto qualche sospetto che anni prima, già nel 2013, Alberto avesse preso a citofonarle senza poi dire nulla, ma poi quella situazione non si era ripetuta. “Invece qualche anno dopo una volta mi ha proprio suonato alla porta, l’ho visto con gli occhiali da sole ma non ho aperto. Ho invece lasciato poi un biglietto sulla porta dicendo che se aveva bisogno di dirmi qualcosa poteva a sua volta lasciare un biglietto”.

Anche Emiliano Garay, che vive nell’appartamento al piano di sopra rispetto a quello di Scagni ha spiegato di aver chiesto diverse volte un intervento per i rumori. E il 20 aprile addirittura aveva registrato con il telefono quei disturbi: “L’ho fatto perché quel giorno smontavo dal lavoro di notte ma arrivato a casa la mattina non riuscivo proprio a dormire. L’ho fatto sentire al 112 perché i rumori si sentivano anche attraverso il telefono. Garay, che è non vedente, era a casa anche la sera del 30 quando Alberto ha dato fuoco alla porta di ingresso della nonna: “Ho sentito tante voci sulle scale – ha raccontato – così mi sono affacciato ma poi sono rientrato subito perché c’era una gran puzza di bruciato”. Anche Garay si era attivato con l’amministratrice di condominio: “Mi ha detto che avremmo dovuto fare una raccolta firme, che tuttavia però non è stata fatta.

Andrea Cassanello è invece il genero del proprietario dell’appartamento a cui Scagni aveva messo più volte catena e lucchetto, dopo che l’inquilina lo aveva lasciato e doveva essere riaffittato tramite un’agenzia. “La prima molta è successa a marzo 2022 e in quel caso mio suocero aveva chiamato i pompieri per rompere la catena e poi aveva cambiato per sicurezza la serratura. In quel caso di eravamo limitati a considerarlo uno strato episodio. Ad aprile un’inquilina ci ha avvisato che c’era di nuovo la catena e in quel caso avevo esortato mio suocero a fare denuncia ai carabinieri, ovviamente contro ignoti. Il terzo episodio è avvenuto il 28 aprile: a quel punto ho fatto un cartello che ho fatto attaccare da mio suocero alla porta invitando chi stava mettendo la catena a palesarsi ma chiedevo anche che chiunque avesse informazioni utili mi contattasse al telefono”. L’unico che contatta Cassanello è proprio Alberto Scagni: “Mi aveva lasciato due sms e un messaggio in segreteria così intorno alle 11.30 del 30 aprile l’ho chiamato: “Mi ha spiegato che lui aveva notato da tempo uno strano andirivieni nel palazzo ma essendoci diverse entrate non era possibile andare oltre qualche sospetto. Mi ha detto che secondo lui la soluzione da adottare sarebbe stata quella di installare delle telecamere negli spazi comuni e io gli ho suggerito di formulare una proposta nella successiva riunione di condominio”. Una telefonata “dai toni normali” ha detto il teste che ha spiegato anche che Scagni non lo aveva mai visto né sentito prima di allora.

L’ultimo teste del processo è stato Mauro Defilippis, vicino di casa dei genitori di Scagni. Il 30 aprile Defilippis ha sentito suonare alla porta e si è trovato di fronte Antonella Zarri: “Era molto agitata – ha raccontato il teste – e mi ha detto che suo figlio Alberto era a casa sua e non voleva andarsene”. Il vicino è quindi andato a casa degli Scagni: “Alberto era seduto in cucina e alla mia domanda se andasse tutto bene mi ha detto che voleva parlare con sua madre. Io, per formazione visto che ho fatto a lungo il soccorritore, gli ho detto che se voleva restare lì potevamo chiamare il 112 e capire cosa stata accadendo oppure poteva andarsene. Lui mi ha risposto che andava via e così ha fatto”. Alla domanda di pm e presidente della Corte Massimo Cusatti sul perché ha proposto di chiamare il 112, lui ha specificato che “il ragazzo non era agitato ma è evidente che se uno è in un appartamento e non vuole andare via, la soluzione a cui penso è quella di chiamare il 112”.

Ora il processo per la morte di Alice Scagni, che vede Alberto imputato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione, è finito. Le prossime udienze (15 e 28 settembre) saranno dedicate dalle conclusioni di pm, parte civile e difesa. Il 29 settembre la sentenza. Il nodo per ipotizzare la pena a cui sarà condannato Alberto è quella della seminfermità, che è stata accertata da una perizia in incidente probatorio ma che ha visto nel processo in corso uno scontro tra psichiatri, che hanno prognosi discordanti perché i disturbi di personalità di Alberto (e sulla sussistenza di questi disturbi di personalità tutti concordano) possono essere causa di una infermità solo a determinate condizioni che hanno a che vedere con l’insorgenza, la gravità e la pervasività dei sintomi su cui invece gli esperti non concordano. E questo avrà ripercussioni importanti sulla pena: ergastolo se sarà dichiarato completamente capace di intendere e di volere al momento dei fatti, pena ridotta (e successivo periodo da scontare in una Rems) se verrà riconosciuta la seminfermità mentale.