Omicidio Alice Scagni, i genitori chiedono ulteriori indagini sull’operato di poliziotti e medico

Genova. Sarà il gip di Genova a decidere in un’apposita udienza che sarà fissata nei prossimi giorni se i due poliziotti della centrale operativa della Questura di Genova e il medico del centro di salute mentale della Asl3 potranno vedere archiviate definitivamente le indagini nei loro confronti nel cosiddetto fascicolo bis per la morte di Alice Scagni, uccisa il 1 maggio dell’anno scorso dal fratello Alberto (attualmente sotto processo per omicidio volontario, con sentenza fissata al 29 settembre).

L’avvocato Fabio Anselmo, che tutela gli interessi dei genitori di Alice e Alberto, Graziano Scagni e Antonella Zarri, ha presentato opposizione alla richiesta di archiviazione dell’indagine sulle presunte omissioni depositata dalla procura di Genova il 19 luglio.

Nelle 40 pagine di opposizione Anselmo chiede in sostanza al gip di disporre ulteriori indagini e acquisire atti relativi a telefonate e interventi che hanno riguardato fatti accaduti in via Balbi Piovera nelle settimane e nei giorni precedenti all’omicidio e supporterebbero in vario modo l’assunto secondo cui la situazione psichiatrica di Alberto era nota alle forze dell’ordine e questo avrebbe dovuto portare a un intervento in seguito alla telefonata del padre al 112 sette ore prima dell’omicidio di Alice. Tra questi I”indagini sull’intervento del 118 in via Balbi Piovera su Alberto Scagni, steso a terra in stato di ebbrezza – elenca Anselmo – con “escussione dei testi che hanno assistito alla scena, acquisizione delle telefonate intercorse, scheda dell’intervento dei sanitari e del 112” , poi indagine sull’accesso ad una stazione dei carabinieri da parte di Alberto Scagni il 30 marzo 2022, poi ancora in relazione all’episodio del 22 aprile quando Alberto aveva messo gli stuzzicadenti nei citofoni ed era arrivata la polizia locale viene chiesto di acquisire la telefonata della vicina di casa Francesca Lenzi (sentita fra l’altro una settimana fa nel processo parallelo) al centro di salute mentale, nonché la denuncia di un’altra ex inquilina del palazzo che era stata aggredita da Scagni.

Nella richiesta di opposizione viene rilevato inoltre che i due poliziotti indagati sapevano, per loro stessa ammissione (uno di loro la sera precedente era presente in sala operativa) che la sera del 30 aprile c’era stato un intervento delle volanti in via Balbi Piovera per un tentato incendio a una porta ma uno dei poliziotti ha spiegato che nessuno aveva fatto un collegamento con la telefonata di Graziano Scagni. “Mi ricordo l’intervento, ma ho associato i due eventi solo successivamente – aveva detto il poliziotto nell’interrogatorio – non ricordando nemmeno che il collega che effettivamente è stato per circa 13 minuti al telefono con Scagni, glielo avesse riferito”.

Sul punto l’avvocato dei genitori Scagni insiste: “Tale correlazione doveva a maggior ragione attivare un intervento del 113 all’esito della telefonata di Graziano Scagni: la consultazione degli atti di quell’intervento della sera prima che entrambi ricordavano, avrebbe

inevitabilmente consentito di riscontrare che Alberto Scagni era passato dall’essere fortemente sospettato di incendio doloso come ripicca per la mancata corresponsione di soldi, al minacciare di morte il giorno dopo, per lo stesso motivo, il padre, al sorella e il genero dopo una notte passata a battere incessantemente sui muri”. Invece, secondo l’avvocato “gli operatori hanno deliberatamente scelto l’inerzia: indolente e voluta, anzi gestita con le improvvide indicazioni date agli Scagni di non uscire di casa così si evitava il problema e si evitava un loro intervento”.

E sul medico del centro di salute mentale sottolinea: “La decisione del 29 aprile di convocare Alberto il 2 maggio con email dello stesso 2 maggio è quella su cui occorre riflettere: è evidente che decidere di convocare Alberto il 2 per il giorno stesso implica una urgenza che è stata rivalutata insieme al Dott. Peloso, anche a prescindere da quello che era stato detto ai familiari. Cosa si voleva ottenere con la convocazione del giorno sul giorno stesso? Non poteva essere convocato il 2 sul 5? Era evidente che poteva essere un tentativo destinato a fallire. Si “cercava” proprio la mancata presentazione di Alberto perché a quel punto si era (giustamente) valutato come emergenziale l’intervento con un ASO? Ma se era così perché non convocarlo direttamente il 29 sul 29 o il 30 sul 30?”.