“Nuova energie in periferia”, 40 progetti per giovani migranti per favorire l’integrazione

Genova. Cultura, sociale e sviluppo territoriale. Sono questi i temi sui quali giovani migranti potranno proporre idee nell’ambito del progetto “Nuove energie in periferia”, progetto finanziato dalla Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di cui il Comune di Genova è capofila con il Job Centre srl come partner.

L’avviso pubblico è stato pubblicato da Job Center srl e servirà per individuare 40 idee. Ai vincitori verranno fornite le competenze, il supporto e le risorse per la realizzazione del proprio progetto.

Ai vincitori, infatti, sarà fornita una formazione mirata su progettazione, comunicazione e Agenda2030 e avranno a disposizione 24mila euro per realizzare i loro progetti che saranno elaborati anche tramite il confronto con le diverse realtà, istanze e risorse del territorio, in un percorso dinamico di apprendimento basato sulla proattività, creatività e responsabilità dei giovani verso il territorio.

Ai giovani, inoltre, verrà corrisposta un’indennità di mille euro in fase di realizzazione. «”Nuove energie per la periferia” – spiega l’assessore alle Politiche dei giovani Francesca Corso – è una preziosa occasione per favorire una integrazione importante di giovani migranti nel tessuto sociale, urbano e lavorativo della nostra città. Un call for ideas che guarda ai giovani, al loro futuro e al futuro di quelle periferie che troppo spesso vengono associate a fenomeni di degrado sociale e che invece sono al centro delle politiche di questa amministrazione: la rigenerazione urbana passa anche attraverso le politiche per i giovani e questo progetto, per il quale ringrazio il ministero e Job Centre, ci darà la possibilità di fare un lavoro importante».

Possono rispondere all’avviso giovani cittadini stranieri con età dai 18 ai 25 anni e residenti o domiciliati nei quartieri di Sampierdarena o Cornigliano. È possibile candidarsi all’avviso compilando il seguente form https://forms.gle/admg8BKRHb9Hqcbt7

Verranno prese in considerazione le prime 40 domande pervenute che rispettino i criteri di ammissibilità, verificata la motivazione a partecipare. Il progetto “Nuove Energie in periferia” prevede anche la realizzazione di misure individuali di supporto orientativo e didattico, per i giovani stranieri, al fine di promuovere il successo formativo e senso di appartenenza alla comunità; iniziative per tutti gli studenti delle scuole interessate e le famiglie; l’allestimento di uno spazio fisico e virtuale di intersezione dove co-progettare eventi e dare visibilità ai progetti e la realizzazione di un’azione sistema per supportare gli attori e le agenzie del territorio, attraverso la dotazione di nuovi strumenti e competenze.