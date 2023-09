Nuova diga foranea, Bucci nominato commissario straordinario per la grande opera

Genova. Come previsto il sindaco di Genova Marco Bucci sarà il commissario della nuova diga foranea del porto. La notizia della nomina, inserita in un emendamento del ddl Asset, votato in Senato questo pomeriggio e atteso dal passaggio alla Camera la prossima settimana, è stata commentata anche dal viceministro con delega ai Porti Edoardo Rixi.

“Accelerazione su alcuni temi rilevanti – dice Rixi – per la nuova diga foranea di Genova si trasferiscono le competenze del Commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi Marco Bucci con l’obiettivo di garantire l’efficienza dei lavori, a conferma dell’ottimo lavoro svolto finora dal sindaco. Per il Terzo Valico si introducono norme per garantire maggiore speditezza e flessibilità per il completamento dell’opera Pnrr, strategica anche a livello europeo. Un risultato utile per velocizzare ulteriormente l’iter di opere che l’Europa e l’economia ci chiedono”.

Bucci subentra all’ex presidente dell’Autorità di Sistema portuale Paolo Emilio Signorini, nominato amministratore delegato di Iren. La nomina di Bucci era fortemente sostenuta dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

“La norma che si legge all’articolo 18 del testo prevede che il commissario alla realizzazione della maxi-diga cessi dalle sue funzioni all’entrata in vigore della norma, e che entro 30 giorni faccia pervenire al commissario subentrante “una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell’espletamento dell’incarico”, si legge su un’agenzia battuta da Radiocor.

Quanto al commissario Bucci, con un’altra modifica si dispone la proroga dell’incarico per altri 20 mesi, sostituendo la scadenza del 31 dicembre 2024 con il nuovo termine del 31 agosto 2026.