Nuova diga, Bucci in pressing sul ministro Giorgetti: “Chiesti 350 milioni per il secondo lotto”

Genova. “Ho chiesto a Giorgetti 350 milioni per fare il secondo step della diga“. L’annuncio a bruciapelo è arrivato dal sindaco (e neo-commissario) Marco Bucci sul palco della Zena Fest, l’evento annuale della Lega in piazza della Vittoria, che oggi ospita il ministro dell’Economia.

L’esito della richiesta? “Ha detto che ce li dà”, ha scherzato il sindaco prima che Giorgetti riprendesse il microfono per sgombrare il campo dagli equivoci: “Il sindaco ha capito quello che vuole lui”. E ancora, poco dopo: “Il problema mio è che se gli do 350 milioni li spende veramente”.

Siparietto e sorrisi a parte, “il ministro ci ha spiegato alcune vie per ottenerli, ci ha detto come fare, e noi ci daremo da fare”, ha spiegato Bucci. Ad esempio? “Può essere un finanziamento diretto, può essere che noi anticipiamo la cassa rispetto al ministero, ma l’obiettivo è chiaro – scandisce il sindaco -. Vogliamo anticipare la seconda parte della diga in modo tale che la prima e la seconda parte finiscano nello stesso periodo per avere più benefici, perché gli imprenditori possano usufruirne, per conquistare nuovi commerci e avere il porto più importante del Mediterraneo”.

“Il ragionamento che lui fa è corretto – interviene poi Giorgetti a margine dell’evento – perché ci sono sinergie tra prima fase e seconda. Dobbiamo trovare il modo di coinvolgere non soltanto lo Stato ma anche la Bei o istituzioni europee e banche di investimento e su questo bisogna lavorare. C’è una logica complessiva che deve essere perseguita”.

Per la prima fase della diga vengono impiegati 950 milioni, di cui 600 del Pnrr, 100 milioni delle amministrazioni locali, 250 a valere sulle risorse dell’Autorità portuale tramite sottoscrizione di un mutuo con la Bei.

La prima fase di costruzione (Fase A), punta a rendere operativo il terminale di Calata Bettolo garantendo l’accesso alle grandi navi in totale sicurezza e a mantenere o migliorare l’operatività degli altri terminali di Sampierdarena. La seconda fase, di completamento della costruzione (Fase B), punta a rendere operativi tutti i terminali di Sampierdarena, anche quelli più a ponente, garantendo l’accesso delle grandi navi in condizioni di sicurezza.