“No al rigassificatore”, il 10 settembre catena umana in spiaggia contro “il mostro del gas”

Savona. Una catena umana “contro il mostro del gas”. L’iniziativa di protesta contro il rigassificatore è in programma domenica 10 settembre alle 15 in spiaggia da Savona a Bergeggi. Oltre a due incontri per approfondire con i cittadini i dettagli del progetto, è la seconda manifestazione per opporsi all’impianto, dopo la manifestazione organizzata a Vado Ligure.

Il fronte del No sta diventando sempre più ampio: la petizione contro il progetto ha superato 5500 firme. A schierarsi anche l’isituto comprensivo di Quiliano dove il collegio docenti ha approvato all’unanimità una delibera in cui spiega le motivazioni. Regione Liguria ha replicato duramente e dichiarato che chiederà l’intervento del ministro.

La nave rigassificatrice si sposterà dal porto di Piombino (dove si trova ora) al largo della costa savonese (2,8 chilometri dal capoluogo e 4 km da Vado Ligure). La Golar Tundra ha una capacità di stoccaggio pari a circa 170.000 metri cubi (fino a 5 miliardi di metri cubi all’anno) e ha dimensioni pari a circa 292,5 metri di lunghezza e 43,4 metri di larghezza. Sarà un impianto a ciclo aperto, quindi sfrutterà l’acqua marina (addizionata di ipoclorito di sodio) per riscaldare il Gnl e portarlo allo stato gassoso.

Oltre al posizionamento in mare della nave, sarà necessario costruire il tratto di condotta sottomarina per il trasporto del gas che avrà una lunghezza di 4,2 chilometri, 30 km di gasdotto a terra e alcuni impianti di regolazione della pressione del gas. Uno di questi sarà nella zona agricola di Valleggia, in località Gagliardi. Appoggiato dai residenti, il sindaco di Quiliano Nicola Isetta ha espresso la sua contrarietà e ha chiesto all’incontro con i tecnici di Snam in Regione di cambiare il progetto. Come riferito dalla Cgil di Savona, “saranno fino a 650 i proprietari di terreni espropriati per la costruzione dell’impianto a terra”.

Ieri pomeriggio si è tenuto il primo incontro tra i sindaci del comprensorio savonese. I primi cittadini hanno evidenziato che il progetto “ha gravi criticità” e che “sarà necessario un approfondimento tecnico”.