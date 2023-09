New Racing for Genova al Rallye Sanremo e al “Palme”

Genova. Venerdì e sabato prossimi la scuderia New Racing for Genova sarà impegnata nella sua Liguria al Rallye Sanremo ed al Rally delle Palme: al primo, valido per il “tricolore” di specialità, parteciperà con una sola vettura, la Suzuki Swift dei coniugi locali Nicolò Ventoso e Teresa Varalla. L’altra gara vedrà al via, invece, cinque equipaggi del sodalizio genovese: sono Alberto Biggi – Martina Bertelegni (Skoda Fabia – R5-Rally2), Luigi Guardincerri – Michele Guastavino (Volkswagen Polo – N5), Federico Gangi – Andrea Ferrari (Renault Clio – R3), Matteo Barbero – Luca Pierani (Renault Clio – N3) e Elio Canepa – Claudia Spagnolo (Citroën C2 VTS – RS1.6).

“Trofeo Villa d’Este – Aci Como” – Il rally lariano, valido per la Coppa Rally di Zona 2, non ha detto bene all’unico equipaggio della New Racing for Genova in lizza, quello composto da Ennio Bini – Marta De Paoli (Renault Clio Rally5). La coppia chiavarese, tutta intenta a conquistare la qualificazione alla finale nazionale della CRZ, è stata, purtroppo, costretta al ritiro per un incidente occorsole nell’ultima prova speciale quando era a 3” di distacco dai loro principali rivali.

Slalom “Mignanego-Giovi” – Nella quarantunesima edizione della popolare gara genovese solo decimo l’atteso Damiano Furnari (Elia Avrio ST09 Suzuki – E2SC1400), penalizzato dall’abbattimento di un birillo nella prima manche e dalla rottura di un giunto in quella successiva. Bella gara, invece, per il giovane Matteo Solis (Renault Clio RS – N2000), che ha vinto sia il Gruppo N che la Classe d’appartenenza. Un confortante successo di Classe anche per Walter Morando (Peugeot 208 – A1600) mentre Angelo Ferrari (Peugeot 106) ha chiuso al terzo posto nella N1600.