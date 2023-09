Nasce il Fronte Comune Ligure per difendere la sanità pubblica: “Serve una grande manifestazione popolare”

Genova. Il primo obiettivo è quello di aggregare tutte le realtà liguri che da tempo si stanno battendo sui temi legati alla sanità pubblica, per creare un soggetto unico in grado di portare avanti tutte le istanze dei territori e arrivare ad un cambio di passo. Questo è l’obiettivo principale del Fronte Comune Ligure, che oggi si è presentato alla stampa: una grande coalizione tra associazioni, partiti, sindacati e cittadini, finalizzata a contrastare l’impoverimento della servizio sanitario nazionale, “in favore dei privati”.

“Oggi assistiamo a diseguaglianze gravissime per quanto riguarda l’accesso alla sanità pubblica, ed è proprio il tema del diritto alla salute che deve essere la priorità di questo fronte comune – piega Calabresi Claudio, neurofisiopatologo rappresentate del nuovo Fronte Comune – Per fare ciò dobbiamo contrastare l’avanzata della privatizzazione. L’idea è quella di organizzare una grande manifestazione popolare, entro novembre, il più allargata possibile per chiedere con forza un cambio di passo”.

Lo spunto di aggregarsi in un soggetto unico è legata alla necessità di unire le forze: “Un fronte che speriamo si possa allargare per cercare di incidere per salvare la sanità pubblica – sottolinea Maria Rosa Aluigi, del coordinamento Sos – In questi anni sindacati e partiti hanno provato a lanciare iniziative, ma la frammentazione non consente di avere la forza necessaria. Oggi unirsi è l’unica alternativa possibile. Sono più di 40 le sigle che al momento hanno aderito ma contiamo di allargare il più possibile nelle prossime settimane”.

Sono tanti i temi sul tavolo: “La disgregazione del Servizio Sanitario Nazionale, l’aumento della spesa privata e l’obbligata rinuncia alle cure per molti cittadini, i disinvestimenti in sanità rispetto al Pil, la fuga dei medici, le mancate assunzioni di personale sanitario, la scarsa assistenza sul territorio, gli ospedali in sofferenza, i Pronto soccorso a rischio di collasso, la chiusura di numerose strutture e servizi, la sempre più evidente tendenza alla privatizzazione, la rinuncia alla prevenzione, stanno minacciando un diritto fondamentale come quello alla salute, creando sempre maggiori disparità tra i cittadini in funzione delle loro possibilità economiche“.

“Nonostante la lezione del Covid – si legge nella nota stampa che ha accompagnato l’incontro – invece di invertire la tendenza in atto da anni, la sanità pubblica è sempre più trascurata e le soluzioni che si stanno prefigurando in gran parte del paese, e certamente in Liguria, disegnano un futuro ancora più precario per la salute di tutti; è sempre più carente la medicina territoriale e in molti territori non è neppure più presente il medico di medicina generale. Le strutture previste dal PNRR appaiono oggi un’utopia”.

Ma le sfide sono già nel brevissimo periodo: “Il disegno di legge per la autonomia differenziata potrebbe essere il colpo di grazia per la sanità pubblica – ricorda Cabresi – decreterebbe la morte del servizio sanitario nazionale, completerebbe la destrutturazione già in atto dello stato sociale, incrementerebbe il rischio che i diritti delle persone siano definitivamente subordinati a logiche di profitto, esaspererebbe enormemente le già profonde diseguaglianze esistenti nel Paese”.

Già nei prossimi giorni il Fronte Comune Ligure – presente su Facebook e Instagram – attiverà una serie di iniziative legate ai singoli temi che emergono dai territori, per dare gambe al progetto e preparare il terreno per la (prima) manifestazione prevista per il prossimo autunno: “Dovrà essere una grande manifestazione popolare – conclude Calabresi – e a noi sta il compito di riuscire ad attivare le persone, portando in piazza un disagio sempre meno percepito e rappresentato dalle istituzioni”.