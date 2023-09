Nasce FantaB: i fantallenatori della Sampdoria potranno “allenare” i loro beniamini

Gli appassionati di fantacalcio e tifosi della Sampdoria non dovranno aspettare il ritorno in A del club di Radrizzani e Manfredi per battersi nelle consuete aste estive al fine di accaparrarsi i propri beniamini unendo così tifo da stadio e “interesse” personale nel superare gli amici.

Promotore del gioco virtuale FantaB, legato alla Serie BKT, è la stessa Lega di Serie B insieme a Fantaking Interactive (azienda che dal 2013 si occupa della creazione di giochi virtuali). Sarà possibile gestire una rosa virtuale scegliendo tra i calciatori della serie cadetta e, come per il celeberrimo Fantacalcio, i punteggi saranno stilati in base alla valutazione delle prestazioni singole, con tanto di bonus e malus. L’applicazione di riferimento è disponibile negli store iOS e Android.

“La partnership con Lega B nasce con l’intento di far divertire i tanti appassionati di calcio italiani e non solo, creando per la prima volta un gioco dedicato alla serie cadetta ed ai suoi incredibili tifosi, che potranno sfidarsi nello scovare i migliori talenti del futuro prossimo del calcio italiano –ha dichiarato Alessandro Molinari di Fantaking-. Siamo davvero entusiasti di questa collaborazione: condividiamo con Lega B valori come innovazione, inclusione e lungimiranza. Siamo davvero impazienti di iniziare questo percorso assieme, in una stagione lunga e appassionante, che siamo sicuri ci riserverà emozioni e sorprese!”.

“Il calcio evolve, non solo in campo, ma anche fuori – evidenzia il presidente della Lega B Mauro Balata -. È per questo che con Fantaking Interactive, che ringrazio, abbiamo deciso di intraprendere il percorso del FantaB che siamo sicuri avvicinerà ulteriormente i tifosi della Serie BKT in Italia e nel mondo ai propri colori. In tal modo, i fantallenatori potranno scendere virtualmente in campo per vivere un’esperienza altamente immersiva, ammirando ed esultando alle gesta dei tantissimi talenti che il nostro campionato mette in vetrina. Passione, coinvolgimento e imprevedibilità rappresentano così gli ingredienti perfetti per un mix di emozioni che vivremo nell’arco di tutta la stagione e che verranno amplificati dal FantaB”.