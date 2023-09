Murru: “A Parma per portare a casa dei punti, la Sampdoria non può essere questa”

Genova. “La Sampdoria non può essere questa”, è chiaro il messaggio che capitan Nicola Murru manda alla sua squadra prima della trasferta di Parma, in programma domenica 24 settembre (ore 16:15).

Lo scorso turno il ko con il Cittadella, il terzo in cinque partite, il giocatore blucerchiato sa bene che il bottino guadagnato fino ad ora (4 punti) è troppo risicato: “Sapevamo che la Serie B non è un campionato facile e non lo sarà nemmeno la partita di Parma – dichiara Murru ai canali social del club – ma siamo ripartiti concentrati e vogliamo tornare dal ‘Tardini’ con dei punti”.

Il capitano cerca di caricare la squadra: “Quello che abbiamo dato fino adesso non basta, dobbiamo dare di più, a partire dai più grandi e coinvolgendo i più giovani. In questo momento non servono le parole, ma a loro bisogna trasmettere l’atteggiamento giusto, dando l’esempio sul campo”.

Domenica dunque l’imperativo sarà vincere, anche e soprattutto per far tornare il sorriso al popolo blucerchiato: “Giocare con la spinta del pubblico è sicuramente un’arma in più, non possiamo sentire la loro pressione: pensiamo a dare tutto e loro saranno sempre dalla nostra parte”, conclude Murru.