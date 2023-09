Italia. È morto Matteo Messina Denaro, l’ultimo padrino di Cosa Nostra. La notizia alle prime luci dell’alba di questa mattina (25 settembre), dopo una lunga malattia e l’agonia degli ultimi giorni.

Il boss di mafia di Castelvetrano dietro a stragi come quelle di Capaci e via D’Amelio, era latitante da 30 anni e ricercato numero uno.

Era stato arrestato lo scorso gennaio, mentre si trovava ricoverato nella clinica privata “Maddalena” di Palermo. A portare a termine l’operazione erano stati i carabinieri del Ros.

Il 2 giugno 1993 Matteo Messina Denaro si rende irreperibile, ma è già un nome noto nella mafia siciliana. Quasi 30 anni di ricerche, di indagini, di arresti. E’ stata fatta terra bruciata attorno a lui, sono stati arrestati parenti, fidatissimi collaboratori. Decine di processi si sono celebrati in “contumacia”. Ma di lui nemmeno l’ombra.

Matteo Messina Denaro è ritenuto responsabile di un numero imprecisato di esecuzioni e tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo – rapito per costringere il padre Santino a ritrattare le rivelazioni sulla strage di Capaci e poi strangolato e sciolto nell’acido dopo 779 giorni di prigionia.

La storia di Matteo Messina Denaro

È nato nel 1962 a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il papà Francesco, don Ciccio, era il capo mandamento della zona. Da lui Messina Denaro ha imparato anche i segreti della latitanza: dopo anni di ricerche, l’uomo fu trovato solo nel 1998 – morto stroncato da un infarto – nelle campagne vicino al paese. Da allora ha comandato Matteo. Prima nella provincia di Trapani, poi in Sicilia. Fedelissimo di Totò Riina, dopo l’arresto del boss si è messo agli ordini di Provenzano, padrino con cui scambiava pizzini pieni di rispetto e di affetto, ma che in realtà seguiva solo in parte. Perché Messina Denaro preferiva l’azione. Poi, quando i boss sopra di lui sono caduti a uno a uno, Diabolik ha iniziato a contare sempre di più. Ed è diventato tra gli uomini più ricercati al mondo. E’ stato condannato a diversi ergastoli, tra cui quello per essere stato tra i mandanti delle stragi di Capaci e via d’Amelio.