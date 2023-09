Morte Napolitano, annullata la visita di Elly Schlein prevista a Genova per lunedì 25

Genova. “Care tutte e cari tutti, in segno di lutto e partecipazione al dolore per la scomparsa del presidente Napolitano fermiamo le iniziative politiche del partito previste in questi giorni di lutto nazionale. Ci pare doveroso. Un abbraccio a tutti specie a chi ha avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui.”

Questo il messaggio della segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, al quale il responsabile nazionale organizzazione, Igor Taruffi, ha chiesto di informare tutte le federazioni.

Pertanto anche nella Federazione Metropolitana di Genova – in corrispondenza del lutto nazionale – sono da ritenersi annullate tutte le iniziative politiche in segno di cordoglio per la scomparsa del presidente Giorgio Napolitano.

“Un grande ringraziamento va rivolto alle volontarie e ai volontari che in queste ore erano impegnati nella mobilitazione sul salario minimo, nell’organizzazione della giornata dedicata al lavoro con la segretaria e nelle Feste de l’Unità, che arriveranno a conclusione il 24 settembre a Sampierdarena e Struppa con la sola attività gastronomica”, si legge in una nota.