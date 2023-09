Escursionista si perde nei boschi della val Trebbia, recuperato con l’elicottero

Genova. Intervento dei vigili del fuoco nel primo pomeriggio di venerdì nei boschi di Montebruno, in val Trebbia, per soccorrere un escursionista che si era perso.

La richiesta di soccorso è arrivata dall’escursionista intorno all’ora di pranzo. L’uomo ha riferito di avere perso l’orientamento e di non riuscire più a trovare il sentiero per tornare verso il paese. I vigili del fuoco sono riusciti a localizzarlo in frazione Tartogni, ed è partito l’elicottero per il recupero.

L’escursionista alla fine è stato rintracciato poco prima delle 14, spaventato ma incolume, e riportato al luogo in cui aveva lasciato la macchina.