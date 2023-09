Monte Contessa, donna abbandona un cagnolino di 10 mesi legandolo al cancello del canile

Genova. Un cagnolino di circa 10 mesi è stato abbandonato all’esterno del canile di Monte Contessa sulle alture di Genova, legato alla recinzione esterna. A raccontare l’episodio è lo stesso personale della struttura attraverso un post sulla pagina Facebook.

Secondo quanto riferito dagli addetti, ieri una donna si è presentata alla reception con la precisa intenzione di abbandonare il suo cane. “Chi di dovere le ha fatto presente che esiste un iter burocratico da rispettare, dà tutte le indicazioni e le informazioni utili”, raccontano i gestori del canile.

La signora a quel punto è uscita e se n’è andata, lasciando il cane legato fuori dal cancello. Il cucciolone, “dolcissimo e ovviamente spaesato”, non è dotato di microchip. Gli addetti del canile chiedono a chiunque riconosca l’animale di “contattarci in forma anonima per risalire alle generalità di questa persona”.

Gli ulteriori accertamenti hanno permesso di scoprire che il cane viene dalla Sicilia: “Purtroppo – si legge ancora sul profilo del canile di Monte Contessa – è l’ennesimo cane del Sud che entra in canile dopo adozione andata male. Siamo consapevoli della situazione complessa del sSd, ma tutti questi ingressi stanno per noi diventando insostenibili”.