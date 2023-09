“Missione Salute”, il nuovo podcast di Asl4 è on line

Genova. Ogni quindici giorni, sempre alle 10 di venerdì mattina, l’Asl 4 dà appuntamento a tutti coloro che vogliono informarsi, aggiornarsi e approfondire temi che riguardano la salute. Dove? Luogo dell’incontro è il nuovo podcast “Missione Salute”, inaugurato oggi sul sito istituzionale dell’Azienda sociosanitaria e sul canale Spotify.

Gli episodi pubblicati, di circa 2-3 minuti ciascuno, saranno organizzati in rubriche tematiche a cura delle Strutture dell’Asl 4 che, attraverso la voce dei propri operatori, si rivolgeranno direttamente alle persone in ascolto per spiegare come funzionano le attività svolte, come si accede ai servizi, offrendo contributi specialistici espressi in termini semplici e accessibili a tutti.

A fare da apripista è la rubrica “Pillole di Neuropsichiatria”, ideata dalla S.S.D. Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza coordinata dalla dottoressa Giuliana Gai, che con il suo team ha ideato il progetto.

Il primo episodio, online da questa mattina, richiama alla mente uno dei ritornelli più noti: “Basta un poco di zucchero e…”. «A volte però un po’ di zucchero non basta – spiega la dottoressa Gai, che con la sua équipe segue circa 1600 minori e le loro famiglie –. Per questo abbiamo pensato di creare una sorta di almanacco per affrontare temi di interesse specifico, come la genitorialità, l’affettività, l’alimentazione, l’uso delle tecnologie, l’apprendimento, i momenti di fragilità e le disabilità, dei bambini e dei ragazzi. Con il podcast vogliamo raccontare il processo evolutivo della persona e orientare meglio gli utenti circa il funzionamento dei nostri servizi, dando al contempo un significato nuovo al lavoro che svolgiamo».

Il primo episodio del podcast presenterà i servizi svolti dalla Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, che ha le sue sedi nel Polo ospedaliero di Chiavari e negli Ospedali di Rapallo e Sestri Levante. Le puntate successive, una trentina in tutto, saranno pubblicate a cadenza quindicinale con il contributo dei logopedisti, degli educatori professionali, dei neuropsichiatri infantili, degli psicologi, dei pedagogisti e dei fisioterapisti che fanno parte della Struttura dipartimentale. Lo stesso lavoro corale sarà replicato in seguito da altre Strutture e Professionisti dell’Asl4.

«Sono davvero lieto di tenere a battesimo il nuovo podcast dell’Asl 4 – dichiara il Direttore Generale dell’Asl 4, Paolo Petralia -. L’apertura del nuovo canale è in linea con l’approccio utilizzato sinora per far conoscere tutti i servizi a disposizione della comunità, in maniera diretta e puntuale. “Missione Salute” è il risultato di un coinvolgimento ancora maggiore dei nostri Operatori, che risponde all’obiettivo di avvicinarci sempre di più alle persone».