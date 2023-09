Minacce e insulti ai genitori per soldi: ventenne arrestato per avere violato il divieto di avvicinamento

Genova. Doveva stare lontano dai genitori, vessati per anni con richieste di denaro finalizzate a comprare la droga, ma non ha rispettato il divieto. Per questo motivo un ventenne di Arenzano è stato arrestato dai carabinieri.

A chiamare il 112 sono stati proprio i genitori del ragazzo, domenica mattina, vedendolo presentarsi sotto casa, aggressivo e minaccioso, chiedendo nuovamente denaro. Madre e padre avevano già chiesto e ottenuto un provvedimento di allontanamento proprio in virtù dei numerosi episodi di violenza legati alla sua dipendenza da droghe, ed è così scattato l’intervento dei carabinieri.

Una volta sul posto i militari hanno subito individuato il ventenne, lo hanno bloccato e lo hanno arrestato.