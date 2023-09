Millevele, 202 barche sulla linea di partenza: la grande festa del mare davanti a Genova

Genova. Superata quota 200 per gli scafi sulla linea di partenza della Millevele IREN 2023. La veleggiata di Genova inizia alle 11 di oggi, sabato 23 settembre,con previsioni di tramontana e mare formato. Grande entusiasmo in banchina per il ritorno della festa della vela in occasione del Salone Nautico Internazionale.

Dopo i violenti temporali dei giorni scorsi e la libecciata di oggi, il tempo volge al meglio con il mare in attenuazione e il vento che dovrebbe girare a tramontana. Condizioni ideali per una bellissima veleggiata con 202 scafi ufficialmente iscritti all’edizione numero 35 della Millevele Iren, con l’ultimo iscritto che ha perfezionato la sua partecipazione a pochi minuti dalle 17 di ieri, orario di chiusura delle iscrizioni.

In mare domani per la Millevele IREN, la consueta flotta di navigatori, marinai, professionisti, amici e famiglie. Questo è lo spirito della veleggiata che ogni anno vede in mare centinaia di barche di tutti i tipi e dimensioni.

Tra le grandi, spiccano il Wally 94 Sensei di 28, 5 metri e Free at Last dell’imprenditore Marco Piana, di 30 centimetri più lungo, mentre all’estremità barche di 7 metri, come Zerodieci di Pietro Ciliberti o Nuvola, il Comet 700 di 7 metri di Stefano Da Riz. Se le grandi differenze tra le barche sono date principalmente dalle dimensioni, anche l’età è sempre un fattore determinante.

Le più lunghe e, quindi, più veloci sono in regata per conquistare il primo posto in tempo reale, ma quelle più ‘anziane’ saranno in mare anche per una speciale classifica che assegnerà il Trofeo YCI Heritage nell’ambito della Millevele Classic. Tra queste, le grandi favorite sono Samurai e Nina VI, due splendidi scafi di Sangermani rispettivamente del 1960 e del 1962.

Oramai habitué della Millevele, in mare ci sarà anche il sindaco di Genova Marco Bucci a bordo del suo Frally, mentre il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sarà su Kauris II.

Nella sede dello Yacht Club Italiano fervono anche i preparativi per i 22 equipaggi della Iren Utility Cup, la regata nella regata riservata agli scafi delle utilities IREN.

Confermati i tre percorsi a vertici fissi nel golfo di Genova, con la linea di partenza e arrivo indicativamente all’altezza del Lido di Albaro. I percorsi saranno tre rispettivamente per il gruppo A (grandi) con boa all’altezza di Recco, B (medi) con boa all’altezza di Sori e C (piccoli) con boa all’altezza di Sant’Ilario, con una lunghezza compresa tra le 9 e le 15 miglia così da favorire un arrivo spettacolare con sfilata finale sul lungomare da Boccadasse alla Foce.

La veleggiata continua stasera poi con l’atteso crew party nella sede dello Yacht Club Italiano a partire dalle 20. La premiazione ufficiale della veleggiata si terrà domani, domenica 24 settembre alle 11.30 al Salone Nautico di Genova.