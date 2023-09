Mille commercialisti a Genova per il convegno sulla sostenibilità, 28 e 29 settembre al porto antico

Genova. Qual è il ruolo dei commercialisti nella promozione della sostenibilità? In che modo i commercialisti potranno rispondere alle sfide che guideranno il Paese verso l’adozione di tecnologie e strumenti sempre più sostenibili? Questi i grandi temi che saranno affrontati il 28 e 29 settembre al convegno nazionale UNGDCEC di Genova.

Sono più di 1.000 i professionisti che hanno confermato la partecipazione al convegno “I giovani commercialisti, futuri protagonisti della sostenibilità” organizzato presso i Magazzini del Cotone dall’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova insieme all’Ordine Nazionale. L’iniziativa vede il patrocinio istituzionale di Regione Liguria, Provincia della Spezia, Città Metropolitana di Genova, Città della Spezia e Comune di Genova e il patrocinio accademico dell’Università di Genova. Alavie sarà presente come sponsor per promuovere i valori ESG e portare la sua testimonianza, così come le best practice, maturate in oltre trent’anni di attività nella gestione innovativa della conformità normativa, con particolare focus sull’Antiriciclaggio.

Il convegno affianca workshop e tavole rotonde che vedranno la partecipazione di esperti ed autorità politiche nazionali e locali, tra cui Maurizio Leo, Viceministro Economia e Finanze, in rappresentanza del Governo, Giovanni Toti, Presidente di Regione Liguria e Marco Bucci, Sindaco di Genova.

Due giornate di approfondimenti, ricche di contributi tecnici, per illustrare il ruolo chiave che la sostenibilità può ricoprire nell’attività dei Commercialisti e i benefici che, a cascata, possono riflettersi sull’economia nazionale.

Il confronto sullo sviluppo sostenibile sarà incentrato sulle novità legislative, gli impatti che esse avranno per le Imprese e i Commercialisti e l’evoluzione del ruolo dei Professionisti in qualità di consulenti per le Aziende. La transizione green ormai in corso impone infatti ai Commercialisti di padroneggiare i temi sia per aggiornare la propria professionalità in vista dei nuovi sviluppi, sia per supportare efficacemente le Aziende nel corso di questa trasformazione.

Principali leve sostenibili per affrontare la sfida sono la digitalizzazione, l’efficientamento dei processi e la riduzione degli sprechi, che offrono, come ulteriore vantaggio, un incremento della profittabilità delle Aziende. Gli Studi professionali svolgono, infatti, un ruolo cruciale nella sensibilizzazione e nella guida verso l’adozione di modelli di sostenibilità d’impresa.

Il primo step per i Commercialisti è dotarsi di strumenti innovativi che permettano di raggiungere la compliance normativa, ottimizzando i processi. In questo contesto, Alavie lancia LAEGIS, il sistema studiato per supportare i professionisti nell’adempiere alle Regole Tecniche antiriciclaggio. LAEGIS permette di semplificare i processi, migliorare l’operatività e ridurre i costi connessi alla gestione degli obblighi antiriciclaggio. Un cruscotto di comando studiato per garantire aggiornamenti in tempo reale, avere la sicurezza della compliance e benefici ambientali.

Vito Ziccardi, CEO di Alavie, presente al Convegno, dichiara: “La digitalizzazione negli studi professionali consente di sviluppare numerose opportunità, anche in ottica di sostenibilità. Da un lato, attività volte al cambiamento culturale delle Aziende, affinché la sostenibilità diventi valore condiviso. Dall’altro, l’adozione di un modello organizzativo e strumenti digitali per integrare nello Studio la gestione dei rischi, automatizzare attività operative, supportare il processo decisionale del professionista. Un approccio che permette anche di migliorare la sostenibilità in tempi brevi”.

Giampietro Grosso, Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova, commenta: “Il Convegno sarà un momento di incontro e di aggiornamento per l’intera categoria. I massimi esperti nazionali ed esponenti delle Istituzioni si confronteranno a Genova sugli scenari attuali e futuri, per fornire ai partecipanti riferimenti pratici e teorici per la creazione di un valore fondato sulla sostenibilità. I giovani Commercialisti sono pronti al cambiamento e consapevoli dell’importanza di affiancare attività tecnico-professionali a un processo di guida delle imprese, in particolare le piccole e medie realtà, per accompagnarle verso la transizione ecologica”.

