Migranti, nuovo presidio a Rivarolo contro i container per i minori non accompagnati

Genova. Una settimana dopo l’assemblea pubblica organizzata dal municipio Valpolcevera, e quasi 10 giorni dopo le prime proteste spontanee dei residenti, nulla o quasi si è mosso in via Negrotto Cambiaso, sulle alture di Rivarolo, in Valpolcevera.

I container destinati a ospitare una ventina di giovani migranti, minori stranieri non accompagnati, sono ancora parcheggiati e vuoti.

Secondo quanto spiegato dall’assessore al Sociale del Comune, Lorenza Rosso, tra qualche giorno (entro la prossima settimana) l’ente del terzo settore che ha chiesto l’accreditamento per la comunità socioeducativa dovrebbe presentare tutte le carte in regola per poterlo ottenere.

Intanto, però, il quartiere non si rassegna alla realizzazione del centro. “Sì all’accoglienza, rispetto e dignità per tutti, no ai container”, si legge nel volantino che annuncia la nuova mobilitazione per oggi, venerdì 29 settembre, dalle 17 alle 20 con un presidio nei pressi dell’ex circolo Arci Ricciotti.

Una protesta che però ha diverse sfumature: se parte dei manifestanti sono contrari alla soluzione dei moduli abitativi prefabbricati, giudicata non idonea e lesiva della dignità di chi sarà ospitato, è innegabile che parte dei residenti concepisca l’arrivo dei minori non accompagnati come un problema a prescindere dal modo in cui saranno sistemati. Tutti hanno aderito a una raccolta firme che proseguirà anche oggi.

Ma i numeri degli arrivi non lasciano pensare a un cambio di rotta da parte del Comune né della prefettura. A oggi a Genova sono presenti circa 600 minori stranieri non accompagnati oltre ad altri 150 nei Sai, strutture di accoglienza e integrazione, tutti gestiti dal Comune. A livello di provincia i migranti sono circa 3500, tra adulti e minorenni.

A Rivarolo la collocazione dei container, sebbene non ci siano ancora le autorizzazioni per il centro, è stata possibile grazie a un accordo tra Misencoop, la cooperativa che gestirà la struttura, e il privato proprietario dell’area di sosta vicino all’ex circolo Ricciotti. Le cooperative che si occupano di ospitare e seguire minori stranieri non accompagnati ricevono dal Comune 75 euro al giorno per ogni ragazzo ospite.