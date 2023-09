Migranti nei container, la giunta Bucci: “Se le strutture saranno idonee saranno autorizzati, non possiamo lasciarli per strada”

Genova. Bisognerà attendere ancora due settimane perché il Comune riceva la documentazione da parte della cooperativa intenzionata a realizzare un centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati a Rivarolo e quindi decida se concedere o meno l’accreditamento e l’autorizzazione. Lo ha spiegato l’assessore al Sociale del Comune di Genova Lorenza Rosso oggi in consiglio comunale, confermando quanto già dichiarato ai media nei giorni scorsi, rispondendo a tre interrogazioni della minoranza sul caso dei container per ospitare migranti collocati in via Negrotto Cambiaso in Valpolcevera.

“Se la documentazione della cooperativa sarà completa mi occuperò personalmente di andare a Rivarolo a vedere quei container – ha detto l’assessore – ma sappiamo che quegli stessi moduli sono utilizzati con successo a Milano e Torino e in questo momento avere 20 posti in più è importante per evitare che questi ragazzi finiscano in mezzo a una strada con una coperta, non possiamo lasciare questi ragazzi in mezzo alla strada”.

A interrogare la giunta Bucci sulla gestione dell’accoglienza, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, sono stati Francesca Ghio (lista Rossoverde), Fabio Ceraudo (M5s) e Cristina Lodi (gruppo Misto – Azione). Negli interventi si è affrontato il tema da un punto di vista nazionale e si sono stigmatizzate le strategie e le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, ma soprattutto si è criticata l’ipotesi che a Rivarolo i ragazzi possano vivere in quelle che Ghio, ad esempio, ha definito “scatole da scarpe”.

“Abbiamo bisogno di dare risposte – ha continuano Rosso – oggi in prefettura ho saputo che a Genova e provincia abbiamo al momento 2348 migranti, di cui 483 ucraini, la prefettura gestisce 217 Cas di cui 175 a Genova e 42 in provincia, come Comune di Genova gestiamo 300 posti in strutture Sai, di cui 173 per ragazzi e il resto per adulti, e 600 minori stranieri non accompagnati nelle varie comunità socioeducative gestite dagli enti del terzo settore che hanno ottenuto l’accreditamento, con questi numeri ogni soluzione idonea è ben accetta e se anzi avete contezza di alternativa valide siamo qui per ascoltare”. In totale, in sostanza, Comune e Prefettura stanno gestendo a Genova e provincia 3248 migranti.

Cristina Lodi ha suggerito alla giunta di effettuare, in collaborazione con i Comuni della Città metropolitana, un censimento delle strutture a disposizione su tutta la provincia e di spingere per un aumento fino a 100 euro della retta giornaliera per l’accoglienza di ciascun minore. Anche Ceraudo ha spinto sulla necessità di aumentare i fondi per l’accoglienza. Francesca Ghio ha portato come esempio di “buona accoglienza” il lavoro che la Croce Bianca sta svolgendo, per conto della prefettura, al centro di smistamento installato da qualche giorno a Voltri.