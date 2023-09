Migranti nei container a Rivarolo, Bucci: “Sono appartamentini, se ci stanno gli operai possono starci anche loro”

Genova. “Se ci stanno gli operai che lavorano nei cantieri, ad esempio quelli del terzo valico, e magari ci vivono per anni, ci possono stare anche i minori stranieri non accompagnati, quelli che sono stati posizionati a Rivarolo non sono container, sono appartamentini”.

Così il sindaco di Genova Marco Bucci risponde a chi gli chiede del campo di accoglienza di migranti minorenni allestito da una cooperativa in via Negrotto Cambiaso, sulle alture di Rivarolo, in Valpolcevera.

La gestione dei minori stranieri è in carico ai servizi sociali del Comune e il presidente del municipio Federico Romeo ha criticato l’amministrazione sia per la soluzione adottata, considerata “lesiva della dignità dei ragazzi” sia per la mancanza di comunicazione.

“Non so quanti saranno i ragazzi ospitati a Rivarolo – continua Bucci – ma comunque dormiranno lì e poi durante il giorno faranno attività altrove, andranno a scuola o faranno dei lavori”.

Sul fatto che il municipio Valpolcevera abbia saputo del campo container a cose fatte Bucci dichiara: “Io non devo informare nessuno, i municipi devono imparare a informarsi in Comune, io sono sempre a disposizione, sia di persona, sia al telefono o via whatsapp”.

Sullo spot di accoglienza individuato e allestito dalla Prefettura a Voltri, e dove nelle ultime ore sono arrivati circa 30 miranti, il sindaco di Genova non commenta: “Non dico niente perché non è il mio lavoro”.