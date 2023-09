Genova. Cicatrici, segni di bruciature, ferite. Questi sono i segni che portano sul proprio corpo i migranti che in queste ore sono stati smistati a Genova e che sono stati accolti nelle tende del campo di Voltri, assistiti dalla Croce Bianca Genovese. “Sono sostanzialmente in buona salute, non ci sono allarmi di nessun tipo, certo è che quello che hanno vissuto è scritto sul loro corpo“.

Queste sono le parole di Adelmo Bucci, medico genovese che da anni collabora con la Croce Bianca Genovese e che in questi giorni sta visitando uno ad uno tutti i migranti arrivati a Genova. “Parlano poco ma si fanno visitare senza esitazioni – racconta a Genova24 – alcuni mi chiedono, in francese, per l’antitetanica, mostrandomi delle ferite che si sono procurati chissà come”.

I migranti, sbarcati in Italia dopo un viaggio durato mesi, sono tutti uomini di giovane età, provenienti dall’Africa subsahariana ma non solo: “Alcuni di loro fanno da interpreti, traducendo agli altri le prescrizioni mediche che gli fornisco e riferendomi eventuali sintomi – racconta Bucci – ma sostanzialmente non ho trovato patologie preoccupanti, solo un po’ disidratazione, tracce di scabbia, e appunto delle ferite da curare”.

Ferite che comunicano più delle parole: “Non chiediamo niente a loro, oggi sono qua, salvi, non vogliamo far riemergere il dramma che hanno visto e superato – spiega il medico – ma ovviamente siamo qua, e raccogliamo quello che loro vogliono raccontarci”. E così spuntano le cicatrici: “C’è chi mi ha fatto vedere i segni di colpi ricevuti dalla ‘police’ – spiega – anche se non sappiamo in quale parte del viaggio, e altri bruciature, ‘ricevute’ durante la detenzione in Libia prima della partenza”.

Queste visite sono le prime che ricevo una volta giunti al campo di Voltri, e che proseguiranno per tutta l’emergenza: “La Croce Bianca continuerà ad assisterli – spiega Adelmo Bucci – è questo il nostro lavoro”.