Migranti, Carissimo e Ceraudo (M5s): “Non è accoglienza relegare chi scappa dalla morte in un parcheggio”

Genova. “Oggi, anche a Genova, subiamo il totale fallimento delle iniziative che il Governo italiano ha messo in campo in tema di immigrazione. Non sarà sfuggita la dichiarazione di qualche giorno fa dell’assessore comunale Rosso: “abbiamo bisogno di strutture”. Bene, giusto. Ma esattamente di quali strutture parlava? Quelle che vediamo ora non sono “strutture”. E mai avremmo pensato che l’amministrazione arrivasse a individuare spazi dove “catapultare” minori e non provenienti da altri Stati senza alcuna attenzione al lato umano. Queste persone, e ormai lo hanno capito anche i sassi, sono in chiara difficolta socioeconomica, scappano da guerre e carestie, e hanno subito traumi indicibili”.

Così, il consigliere municipale del M5S Valpolcevera Mirko Carissimo con il capogruppo comunale Fabio Ceraudo, che denunciano le scelte che ricadranno sul Municipio V e sull’intera città.

“Capiamo bene lo stato di emergenza a livello nazionale e il nostro è sempre stato un Municipio inclusivo. Tuttavia, oggi c’è un grosso “ma”: riteniamo infatti che il sito identificato per l’accoglienza – se di accoglienza si può parlare – sia del tutto inadeguato. Non è accettabile inserire dei minori in un piazzale, un parcheggio auto, dentro a dei container vicino a una strada e a uno stabile, quello dell’ex circolo Arci Ricciotti, ritenuto inagibile e pericoloso nonché fatiscente”.

“Begato, come ben sappiamo, è retto su delicati equilibri ed è innegabile che vi siano anche nel nostro quartiere diverse criticità sociali ed economiche. Pensare di inserire altri soggetti fragili creerebbe non pochi problemi di inclusione e convivenza, tutto senza il minimo confronto con i cittadini e le istituzioni del territorio da parte del Comune e senza un vero e reale percorso fatto di un investimento economico che possa, in qualsiasi quartiere, portare operatori competenti e strutture idonee”.

“Manca una visione d’insieme su tutto il tema legato all’immigrazione. E manca un programma degno della parola accoglienza. Non si può pensare di accogliere fino al collasso, soprattutto in aree già “delicate”. Tuttavia, non si può neanche criminalizzare i minori che comunque sono vittime di un sistema iniquo”.

“Porteremo in Aula a Tursi quanto sta accadendo non solo nel Municipio V, ma anche in altri quartieri di Genova: l’amministrazione ha il dovere di rispondere all’emergenza ma contestualmente deve tenere alto il faro di un’accoglienza giusta che sappia conciliare le esigenze di chi scappa con quelle della cittadinanza che accoglie”, aggiunge Ceraudo.