Migranti, a Rivarolo i container per i minori stranieri. Il presidente del municipio: “Sito inadeguato e senza dignità”

Genova. Container parcheggiati dentro a un piazzale, senza alcun servizio e vicino a un fabbricato inagibile e pericolante. Questa è la soluzione adottata da una cooperativa sociale per ospitare minori stranieri non accompagnati.

I container sono stati piazzati negli ultimi giorni in via Pierino Negrotto Cambiaso, sulle alture di Rivarolo, poco distante da dove – ultimamente – si parlava della possibile collocazione dei migranti nell’ex circolo Arci Ricciotti.

Invece Cooperativa Misecoop ha trovato un altro modo per accogliere. Un modo che non piace al presidente del municipio Valpolcevera, Federico Romeo, che parla di “una vergogna senza alcun rispetto della dignità delle persone”.

“Un sito inadeguato sotto tutti i punti di vista, questa la chiamano accoglienza? Il nostro Municipio non si è mai sottratto a dare una mano e siamo a disposizione per ogni soluzione alternativa ma sempre nel rispetto della dignità delle persone”, continua Romeo, che per venerdì 22 settembre alle 17 ha indetto un’assemblea pubblica nel parcheggio.

Oltre alla cittadinanza sono stati invitati anche gli assessori comunali al Sociale e alla Sicurezza, Lorenza Rosso e Sergio Gambino, ai quali Romeo ha scritto una lettera. Tra le problematiche evidenziate dal municipio anche l’insediamento del punto accoglienza in un quartiere che ha già diverse criticità.

All’interno dei container alcuni letti con i materassi ancora avvolti nella plastica. Sono moduli abitativi a norma ma senza servizi e non coibentati, di certo non il posto migliore dove accogliere giovani e giovanissimi che già si trovano in condizioni psicofisiche al limite. Si pensa che i ragazzi accolti saranno tra i 20 e i 30.

Nelle prossime ore i container saranno spostati all’interno del parcheggio dell’ex Arci ed è per questo che sono state istituite alcune limitazioni al traffico.

Intanto, tra le polemiche che infuriano – soprattutto per la mancanza di comunicazione tra prefettura e territorio – a Voltri sono arrivati i primi 20 migranti che saranno ospitati nelle tende allestite negli ex cantieri Costaguta.